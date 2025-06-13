Источник: Легионер ЛНЗ досрочно возвращается в Полесье

Бени Макуана возвращается в расположение "Полесья". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, руководство житомирского клуба досрочно прервало арендное соглашение с ЛНЗ относительно 22-летнего конголежца.

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Начальная договоренность между сторонами предусматривала то, что следующие полгода Макуана должен провести в Черкассах, но новому главному тренеру "Полесья" Руслану Ротаню Бени понадобился уже на первом сборе.

Макуана выступал за ЛНЗ с марта 2025 года. В составе "фиолетовых" вингер отличился 1 голом в 6 матчах.