Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Легионер ЛНЗ досрочно возвращается в Полесье
Причина - желание одного человека
фото из свободных источников
Бени Макуана возвращается в расположение "Полесья". Об этом сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, руководство житомирского клуба досрочно прервало арендное соглашение с ЛНЗ относительно 22-летнего конголежца.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Начальная договоренность между сторонами предусматривала то, что следующие полгода Макуана должен провести в Черкассах, но новому главному тренеру "Полесья" Руслану Ротаню Бени понадобился уже на первом сборе.
Макуана выступал за ЛНЗ с марта 2025 года. В составе "фиолетовых" вингер отличился 1 голом в 6 матчах.
Популярное сейчас
- ПСЖ сделал окончательное предложение по трансферу Забарного, – журналист
- Молодежное Евро-2025. После 1-го тура сборная Украины замыкает свою группу. Турнирная таблица
- "Давайте не жить в мире иллюзий", - в Полтаве рассказали, на каком стадионе будут играть в УПЛ
- Кудровка в очередной раз определилась с домашним стадионом в УПЛ
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей