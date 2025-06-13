Туран поделился разговором со Степаненко: Он сказал, что мое видение принесет успех Шахтеру

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поделился, как проходили переговоры с клубом. Также он рассказал об общении с экс-игроком "горняков" Тарасом Степаненко.

– Для любого тренера новая команда – чистый лист. Какие идеи вы будете привносить в этот новый раздел своей карьеры?

– На самом деле нам очень повезло, ведь мы приезжаем работать с таким клубом, как "Шахтер", который имеет большое историческое наследие. Поэтому мы, тренерский штаб, будем внедрять некоторые детали в это наследие и делать так, чтобы каждый игрок знал, что он является игроком "Шахтера", ценным футболистом, что он принадлежит к ценному клубу, который имеет большую историю. Поэтому, думаю, мы станем хорошей семьей и вместе будем иметь очень большие достижения.

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– Как прошли переговоры и что было ключевым фактором в вашем решении возглавить "Шахтер"?

– Прежде всего, самым важным было то, что с первых встреч речь шла только об игре и о том, что происходит на поле. Я люблю говорить о футболе, о деталях. Поэтому я увидел, что также есть интерес к деталям. Второе – на протяжении своей карьеры я был игроком и тренером, который стремился, мечтал о победе. У "Шахтера" также есть цель, мечта снова побеждать, всегда. Поэтому, когда мы разговаривали во время встреч, я увидел, что мы можем снова стать чемпионами Европы с этим клубом, и это было вторым и самым важным фактором, который привел меня в "Шахтер".

– Насколько хорошо вы изучили "Шахтер" до подписания контракта?

– Больше, гораздо больше, чем вы думаете. Во-первых, когда вы говорите о "Шахтере", вы знаете, что это большой клуб, но когда вы углубляетесь и видите реальность, а реальность такова, что это хорошие игроки, хороший клуб, хорошая организация. Да, это большая разница между мыслями и тем, что видишь. И я увидел, что есть большой потенциал, отличная организация и замечательные игроки, что привело меня в "Шахтер", и я изучал больше, чем вы думаете.

– Думаю, что в этом процессе вам помог один человек, с которым вы работали последние месяцы в Турции, – Тарас Степаненко. Вы спросили его что-то о клубе? Что он вам сказал о "Шахтере"?

– Прежде всего я хочу сказать, что Тарас является украинцем и легендой "Шахтера". Поэтому я его очень уважаю. Но, как профессионал, во время первых встреч с "Шахтером" я ни с кем не разговаривал, потому что уважал тренера, который был там, был тренером команды. Когда же дела пошли дальше, я общался с Тарасом, потому что его отношение к тренировкам меня привлекло. Он был очень профессиональным. Я чувствовал, что он происходит из этой культуры "Шахтера". Это также привлекло меня. Он не очень много играл в моей команде, но его отношение к молодым игрокам и во время тренировок было чрезвычайно профессиональным. И когда я подписал контракт, конечно, мы разговаривали с ним о "Шахтере".

– И что он вам сказал?

– Сначала он сказал, что ему нравится моя система тренировок, отношение, решения на поле. Он сказал, что, придя в "Шахтер", я буду иметь прекрасную команду с молодыми талантливыми футболистами, что мое видение принесет этой команде хорошие результаты. И я также так считаю. Мечтаю о самых больших достижениях в "Шахтере", о вершинах. Но я верю, что к этому нужно идти шаг за шагом. Поэтому мы не хотим упускать мелочи. Шаг за шагом, день за днем мы будем становиться сильнее. Но в детстве и на протяжении своей карьеры игрока и тренера я всегда мечтал о лучшем, - сказал Туран.