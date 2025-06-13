"Пока усиление не нужно". Туран прокомментировал возможные трансферы Шахтера

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран отметил, что на данный момент усиление состава не требуется, но в случае необходимости этот вопрос будет обсуждаться.

– По поводу Турции и турецких игроков: ходят слухи о возможных трансферах турецких футболистов. Что вы можете сказать об этом?

– Дело в том, что в Турции много перспективных игроков, но сейчас, в начале тренировочного сбора в "Шахтере" 32 отличных футболиста, включая вратарей. Поэтому я считаю, что у нас есть определенный уровень. Но посмотрим во время тренировок. Я верю, как и Сергей и Дарио, что в клубе есть хорошая память и культура. Если нам что-то нужно, мы собираемся вместе с нашим штабом, Дарио, Сергеем и президентом. Поэтому, если возникает необходимость, мы это обсуждаем. Но сейчас я вижу очень хороший и талантливый состав.

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– Сейчас уже есть мысли о том, какую позицию вы хотели бы усилить?

– Думаю, что пока нам ничего не нужно, но когда начнем тренировки, если я увижу необходимость, мы сможем сделать усиление. Этой команде еще нужно больше работать над защитными действиями. Когда твоя защита надежна, это может превратить плохую игру в хорошую. Энергия приходит от защиты. Поэтому нам нужно больше бегать, действовать эффективнее и оставаться крепкими в обороне. Пока усиление не нужно, но посмотрим во время тренировок. Я доверяю своим игрокам больше, чем они сами считают, - заявил Туран.