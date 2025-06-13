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"Пока усиление не нужно". Туран прокомментировал возможные трансферы Шахтера
Все решения будут приниматься по мере необходимости
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Арда Туран отметил, что на данный момент усиление состава не требуется, но в случае необходимости этот вопрос будет обсуждаться.
– По поводу Турции и турецких игроков: ходят слухи о возможных трансферах турецких футболистов. Что вы можете сказать об этом?
– Дело в том, что в Турции много перспективных игроков, но сейчас, в начале тренировочного сбора в "Шахтере" 32 отличных футболиста, включая вратарей. Поэтому я считаю, что у нас есть определенный уровень. Но посмотрим во время тренировок. Я верю, как и Сергей и Дарио, что в клубе есть хорошая память и культура. Если нам что-то нужно, мы собираемся вместе с нашим штабом, Дарио, Сергеем и президентом. Поэтому, если возникает необходимость, мы это обсуждаем. Но сейчас я вижу очень хороший и талантливый состав.
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– Сейчас уже есть мысли о том, какую позицию вы хотели бы усилить?
– Думаю, что пока нам ничего не нужно, но когда начнем тренировки, если я увижу необходимость, мы сможем сделать усиление. Этой команде еще нужно больше работать над защитными действиями. Когда твоя защита надежна, это может превратить плохую игру в хорошую. Энергия приходит от защиты. Поэтому нам нужно больше бегать, действовать эффективнее и оставаться крепкими в обороне. Пока усиление не нужно, но посмотрим во время тренировок. Я доверяю своим игрокам больше, чем они сами считают, - заявил Туран.
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