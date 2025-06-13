Туран поделился мнением о Срне: У нас одинаковые взгляды на футбол

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поделился подробностями общения с руководством клуба - Сергеем Палкиным и Дарио Срной.

– Можете ли вы рассказать нам некоторые подробности о вашем общении с Сергеем Палкиным и Дарио Срной? Некоторые секреты?

– Мистер Палкин – настоящий джентльмен. Я должен подчеркнуть это. Я был впечатлен им как человеком. Но сначала Сальваторе был в контакте с нами, главный скаут. Мы с ним говорили о футболе, он мне очень нравится. Дарио, мы играли друг против друга, когда были профессиональными футболистами. Я был левым защитником, а он – правым. В матчах Хорватии и Турции мы играли много раз, выигрывали, проигрывали. Но, что важно, мы разговаривали с ним о футболе. Но самое важное – это игроки, вы знаете. Поэтому, если мы передадим это ощущение, я верю, что все будет хорошо. Мы внесем изменения, коррективы через мое видение, чтобы футбол "Шахтера" стал еще более привлекательным и победоносным. Возможно, сначала это будет трудно, но со временем... У нас большие мечты, и вместе мы их достигнем.

– Вы упомянули о Евро-2016. У вас было время обсудить с Дарио все эти теплые воспоминания?

– Да-да, мы разговаривали, но обычно он хочет говорить о матчах, когда они победили. Я выиграл только один, но очень важный – четвертьфинал 2008 года. Он был великолепным игроком. Я играл в нападении, поэтому не хотел возвращаться и догонять его, так что это было сложно. Я очень рад, что сейчас мы в одной команде.

– Думали ли вы о символизме того факта, что когда-то вы противостояли друг другу как капитаны, а теперь продолжаете работать вместе в таком большом клубе, как "Шахтер"?

– Прежде всего, я очень рад, что Дарио – замечательный человек и глубоко понимает футбол. Поэтому мы говорим на одном языке, он – о современном футболе. У нас одинаковые взгляды. Конечно, со временем будут моменты, когда мы будем противоречить друг другу. Но мы говорим только о футболе. Поэтому я очень рад этому. И потом мы передаем это ощущение игрокам, персоналу и всем остальным. Поэтому, думаю, мы достигнем своих целей, – заверил Туран.