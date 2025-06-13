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Металлист 1925 подпишет двух защитников - по одному из Ворсклы и Александрии
Сколько заплатят за них?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В это летнее трансферное окно "Металлист 1925" подпишет двух защитников с суммарным опытом выступлений за все возможные сборные Украины.
Речь идет о Евгении Павлюке из "Ворсклы" и Александре Мартынюке из "Александрии". Об этом утверждает ТаТоТаке.
22-летний Павлюк обойдется харьковчанам примерно в 600 тысяч долларов, а 23-летний Мартынюк - в 1,5 миллиона.
Личные контракты еще не подписаны, но достигнуты принципиальные договоренности.
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Ранее сообщалось, что "Металлист 1925" успешно завершил переговоры с иностранным тренером.
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