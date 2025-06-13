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Металлист 1925 подпишет двух защитников - по одному из Ворсклы и Александрии

Премьер-лига
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Сколько заплатят за них?

Металлист 1925 подпишет двух защитников - по одному из Ворсклы и Александрии

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В это летнее трансферное окно "Металлист 1925" подпишет двух защитников с суммарным опытом выступлений за все возможные сборные Украины.

Речь идет о Евгении Павлюке из "Ворсклы" и Александре Мартынюке из "Александрии". Об этом утверждает ТаТоТаке.

22-летний Павлюк обойдется харьковчанам примерно в 600 тысяч долларов, а 23-летний Мартынюк - в 1,5 миллиона.

Личные контракты еще не подписаны, но достигнуты принципиальные договоренности.

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Ранее сообщалось, что "Металлист 1925" успешно завершил переговоры с иностранным тренером.

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Ворскла (Полтава) ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) Александр Мартынюк Евгений Павлюк
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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