Металлист 1925 подпишет двух защитников - по одному из Ворсклы и Александрии

В это летнее трансферное окно "Металлист 1925" подпишет двух защитников с суммарным опытом выступлений за все возможные сборные Украины.

Речь идет о Евгении Павлюке из "Ворсклы" и Александре Мартынюке из "Александрии". Об этом утверждает ТаТоТаке.

22-летний Павлюк обойдется харьковчанам примерно в 600 тысяч долларов, а 23-летний Мартынюк - в 1,5 миллиона.

Личные контракты еще не подписаны, но достигнуты принципиальные договоренности.

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Ранее сообщалось, что "Металлист 1925" успешно завершил переговоры с иностранным тренером.