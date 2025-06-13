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Клищук придет на замену Кемкину. Известно, куда Карпаты отдадут своего голкипера
Перейдет в стан участника еврокубков
fckarpaty.org.ua
Как ранее сообщал UA-Футбол, "Карпаты" близки к подписанию бывшего голкипера "Кривбасса" Андрея Клищука. Его переезд во Львов связан с тем, что "Карпаты" отпустят одного из своих голкиперов в другой клуб.
Речь идет об Александре Кемкине, которым предметно интересуется "Александрия" и по которому клубы приблизились к консенсусу. По информации UA-Футбол, Кемкин перейдет в "Александрию", а на его место в "Карпаты" придет Андрей Клищук.
Отметим, что "Александрия" в межсезонье потеряла основного голкипера Георгия Ермакова. Контракт Александра Кемкина с "Карпатами" действует до 30-го июня 2026-го года, то есть – еще один год.
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