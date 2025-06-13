Туран: Больше всего я ненавижу, когда игрок комментирует негативные моменты

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран рассказал о своих подходах к тренировочному процессу.

– Что вам нравится и не нравится на футбольном поле? Можете назвать три вещи, которые вам нравятся, и три, которые не нравятся?

– Пас, реакция и смелость на поле – три вещи, которые мне нравятся. Больше всего я ненавижу... Когда игрок комментирует негативные моменты, – это не его работа. Моя работа – комментировать негативные моменты. Они есть, чтобы превратить негатив в позитив, чтобы помочь своим друзьям. Если мы потеряем концентрацию, мы будем бегать больше – поэтому мы не потеряем концентрацию. Проблема концентрации – я не согласен с этим. И тяжелая работа. Мы можем играть плохо, но мы не можем бегать плохо. Если у вас есть Месси, у вас есть преимущество, но если у вас нет Месси, вы будете бегать. Даже я буду бегать больше.

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– Вы сказали о беге, о тяжелой работе, и ходят слухи, что команда может иметь до трех тренировок в день. Это правда?

– Да, конечно. Это правда.

– Можете сказать еще что-нибудь...

– Почему нет? Мы делали то же самое в "Атлетико" (Мадрид). И, конечно, это очень важно. Атлетическая подготовка согласуется с этим планом. Да, мы можем проводить три тренировки, но самое важное – это концентрация. Я приведу пример из своей карьеры. Когда я был игроком "Атлетико" и бегал в семь утра в Сеговии. В то время мы смотрели на экраны телевизоров и видели, как "Барселона" и "Реал" (Мадрид) летят в Лос-Анджелес и Майами в очках, модных костюмах. А мы бегали. Поэтому мы уважали их, потому что они были лучшими, талантливее нас. И если мы хотим играть в любом матче в Европе, который называется финалом – четвертьфиналом, полуфиналом, финалом, чем угодно, – нам придется немного помучиться.

Если ты хороший игрок, ты касаешься мяча две с половиной минуты. А что мы будем делать остальные 95 минут? Что мы сделали? Та команда "Атлетико" (Мадрид) была менее талантливой, чем "Барселона" и "Реал" (Мадрид) в то время, но мы были более выносливыми. Никто не верил, что они могут победить нас. Но в "Шахтере" у нас больше потенциала – больше, чем у той команды. Я верю в это. Поэтому мы должны немного потерпеть и быть выносливыми, чтобы играть в финальных играх. Я знаю, что некоторые игроки постоянно об этом думают и с нетерпением ждут этого момента. Это очень важно, это правильные вещи. Дело в том, что, что бы мы ни делали, я не хочу, чтобы игроки чего-то боялись. Что бы мы ни делали, мы будем делать это с радостью, и в нашей стране, Украине.

В нашей стране мы должны дарить людям больше радости, когда они в этом нуждаются. Они переживают тяжелые времена, сложные. И я, Арда Туран, хочу принести им радость, счастье, все, что я могу сделать и что я могу сделать на поле. Поэтому, что бы мы ни делали, мы принесем им счастье. Это не только о болельщиках "Шахтера". Я хочу приносить радость каждой женщине, каждому мужчине, каждому ребенку в Украине. Это мой долг. Я приезжаю в Украину, чтобы принести радость этой стране. Если я где-то есть, я буду там всем сердцем. Итак, на поле я – босс. Но вне поля я буду их другом, игроки могут говорить со мной о чем угодно. Они могут разговаривать часами. Если мы честны друг с другом лицом к лицу, я не думаю, что в жизни есть проблемы, которые нельзя решить. Поэтому я хочу, чтобы они были открыты ко мне, и хочу еще раз подчеркнуть, что моим долгом является принести успех "Шахтеру". Но, кроме того, я хочу принести радость и счастье Украине, - резюмировал Туран.