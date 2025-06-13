Кривбасс сообщил, когда начнет подготовку к новому сезону

Уже в ближайшее воскресенье, 15 июня, "Кривбасс" собирается в Кривом Роге на клубной базе и начинает летнюю подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба криворожан.

После углубленного медосмотра в понедельник запланирована первая тренировка после выхода из отпуска под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена.

Через неделю криворожская команда продолжит подготовку за рубежом в словенском Брежице, где команда уже была год назад.

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Клуб запланировал проведение шести контрольных матчей с соперниками из европейских стран. Информация о спарринг-партнерах будет опубликована позже.