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Кривбасс сообщил, когда начнет подготовку к новому сезону

Премьер-лига

Выйдут из отпуска одними из первых

Кривбасс сообщил, когда начнет подготовку к новому сезону

Фото: ФК Кривбас

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Уже в ближайшее воскресенье, 15 июня, "Кривбасс" собирается в Кривом Роге на клубной базе и начинает летнюю подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба криворожан.

После углубленного медосмотра в понедельник запланирована первая тренировка после выхода из отпуска под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена.

Через неделю криворожская команда продолжит подготовку за рубежом в словенском Брежице, где команда уже была год назад.

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Клуб запланировал проведение шести контрольных матчей с соперниками из европейских стран. Информация о спарринг-партнерах будет опубликована позже.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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