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Оболонь подписала новый контракт с хавбеком

Премьер-лига

Футболист останется в клубе еще на сезон

Оболонь подписала новый контракт с хавбеком

Фото: ФК Оболонь

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"Оболонь" продлила сотрудничество с полузащитником Сергеем Сухановым.

Стороны договорились о контракте еще на один сезон.

30-летний Суханов перешел в "Оболонь" в 2021 году. За это время он сыграл за "пивоваров" 94 матча, в которых забил 7 голов. В сезоне-2024/25 хавбек провел 25 поединков в УПЛ и еще 2 игры в Кубке Украины.

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Ранее "Оболонь" подписала новое соглашение с опытным полузащитником.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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