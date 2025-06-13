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Во Львове переименовали часть улицы в честь погибшего фаната Карпат

Премьер-лига

Важный жест памяти

Во Львове переименовали часть улицы в честь погибшего фаната Карпат

Фото: ФК Карпати Львів

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Во Львове часть улицы переименовали в честь павшего Героя, верного болельщика "Карпат" — Богдана Криля с позывным "Пират".

Новое название — улица Богдана Криля "Пирата" — получит часть Троллейбусной от ул. Владимира Великого до ул. Научной, ограниченная улицей Рубчака.

"Богдан был одним из лидеров фанатского движения "зелено-белых", защищал Украину в рядах Нацгвардии и в составе полка "Азов".

Участвовал в боях за Мариуполь весной 2022 года, погиб 8 мая в результате бомбардировок на "Азовстали". Похоронен на Лычаковском кладбище. Вечная слава Герою Украины!", - говорится в сообщении клуба.

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Источник:
ФК Карпати
Опубликовал: Алина Ерофеева
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