Во Львове переименовали часть улицы в честь погибшего фаната Карпат

Во Львове часть улицы переименовали в честь павшего Героя, верного болельщика "Карпат" — Богдана Криля с позывным "Пират".

Новое название — улица Богдана Криля "Пирата" — получит часть Троллейбусной от ул. Владимира Великого до ул. Научной, ограниченная улицей Рубчака.

"Богдан был одним из лидеров фанатского движения "зелено-белых", защищал Украину в рядах Нацгвардии и в составе полка "Азов".

Участвовал в боях за Мариуполь весной 2022 года, погиб 8 мая в результате бомбардировок на "Азовстали". Похоронен на Лычаковском кладбище. Вечная слава Герою Украины!", - говорится в сообщении клуба.