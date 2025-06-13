Туран: Мечтаю, чтобы однажды Шахтер стал полуфиналистом Лиги чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран рассказал о своем представлении об идеальной команде клуба.

– Каждый тренер представляет себе свою мечту об идеальной команде. И даже если это не так, не стоит об этом говорить. Можете ли вы представить себе идеальную команду "Шахтера" в вашем видении?

– У меня большие мечты. Недавно я посетил полуфинал Лиги чемпионов с "Арсеналом" и "Пари Сен-Жермен". Сейчас я мечтаю, чтобы однажды одной из таких команд в полуфинале стал именно "Шахтер".

Мы должны верить в это. Это моя мечта. Я знаю, как играть на этом уровне. Я выигрывал на этом уровне. Я проигрывал на этом уровне. И я научу своих игроков, как играть на этом уровне.

Прежде всего, мы – мы все – будем готовы каждый день страдать на поле, – сказал Туран.