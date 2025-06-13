  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ подпишет двух именитых форвардов из УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ подпишет двух именитых форвардов из УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Хорошее усиление для Черкасс

ЛНЗ подпишет двух именитых форвардов из УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

ЛНЗ, отдав в аренду Молло Бессала и потеряв Бени Макуана, который досрочно вернулся в "Полесье", уже нашел им замену.

Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб усилится двумя форвардами и в ближайшее время объявит о подписании Александра Филиппова и Даниэля Сосы.

Читайте такжеИсточник: Легионер ЛНЗ досрочно возвращается в Полесье

32-летний украинец заключит контракт на 2 года, а за его трансфер ЛНЗ заплатит "Александрии" 300-350 тысяч евро.

26-летний форвард сборной Нигера подпишет контракт на 3 года. Соса перейдет в ЛНЗ свободным агентом.

Напомним, что в минувшем сезоне Филиппов провел за "Александрию" 28 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

На счету Сосы за "Кривбасс" в минувшем сезоне 33 матча, 3 гола и 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Туран: Мечтаю, чтобы однажды Шахтер стал полуфиналистом Лиги чемпионов
yellow-arrow
Во Львове переименовали часть улицы в честь погибшего фаната Карпат
yellow-arrow
Двое игроков молодежной сборной Украины попали на радары ведущих клубов АПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Александр Филиппов ЛНЗ (Черкассы) Даниэль Соса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости