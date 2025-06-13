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ЛНЗ подпишет двух именитых форвардов из УПЛ
Хорошее усиление для Черкасс
Фото: ФК ЛНЗ
Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб усилится двумя форвардами и в ближайшее время объявит о подписании Александра Филиппова и Даниэля Сосы.
32-летний украинец заключит контракт на 2 года, а за его трансфер ЛНЗ заплатит "Александрии" 300-350 тысяч евро.
26-летний форвард сборной Нигера подпишет контракт на 3 года. Соса перейдет в ЛНЗ свободным агентом.
Напомним, что в минувшем сезоне Филиппов провел за "Александрию" 28 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.
На счету Сосы за "Кривбасс" в минувшем сезоне 33 матча, 3 гола и 6 ассистов.
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