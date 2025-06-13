Туран: У меня есть собственная система, которая называется "система Арды Турана"

Новый главный тренер " Шахтера " Арда Туран рассказал о своей системе работы.

– Вы играли в "Атлетико" и "Барселоне" – двух клубах с очень сложными и разными стилями игры. "Атлетико" делает акцент на скорости и атлетизме, а "Барселона" больше на контроле мяча. Каков тренер Арда Туран?

– В первую очередь хочу подчеркнуть, что у меня есть собственная система, которая называется "система Арды Турана". Это ведь нормально, что каждый игрок находится под влиянием тренеров, с которыми работает. Я, например, люблю Симеона, люблю Луиса Энрике. Я работал с Райкардом в 20 лет, работаю с Фатихом Теримом. Я взял от них все лучшее, но создал свой стиль – Арды Турана. Потому нельзя сказать, что я такой-то и что на меня повлиял этот тренер. Футбол очень изменчив и гибок. Кстати, в украинской лиге мы будем контролировать мяч. Мы будем играть с мячом. Поэтому нам нужно больше решений от "Барселоны", чем от "Атлетико" (Мадрид). Если сравнить, но пропустив на шесть или семь голов меньше в этом сезоне, положение было бы более положительным.

Моя игра базируется на двух вещах: пас и реакция. Реакция бывает наступательной и оборонительной. Мы будем учиться этому и будем шагать за шагом. Но дело в том, что каждая игра, каждый турнир имеет свою систему, и в целом мою систему я могу назвать "системой Арды Турана", которая очень особенная. Это будет не очень просто. Дело в том, что все, что вы строите, будет затруднительно. Нужно время. Но мое ключевое слово – автоматизм, основанный на повторении. Поэтому мои тренировки основываются на повторении. Поэтому мы будем иметь эту мышечную память, чтобы двигаться вперед и вперед. Кстати, что легко для нас и для всех игроков, так это то, что "Шахтер" также имеет эту память, как и "Барселона" имеет эту память в чемпионате Испании в недалеком прошлом. "Шахтер" также имеет эту память о контроле игры, ремни и прочее. Но то, что нам нужно ввести, это повторение на тренировках.

– Вы сказали, что вас вдохновляют Луис Энрике, Диего Симеоне, Фатих. Что вы взяли по их опыту в свою тренерскую работу?

– Симеоне – легенда обороны. В Симеоне я научился, что нет ничего невозможного. Если вы выигрываете в чемпионате против Месси или "Барселоны" по Месси и Криштиану Роналду, против "Реала" по Криштиану Роналду, вы можете выиграть все в жизни. Так что нет ничего невозможного. Мы запомнили это.

У Фатиха Терима я научился, что, если ты сдаешься, ты проигрываешь. Это пословица. Если ты думаешь – ты проигрываешь. Мы никогда не сдаемся. Что касается Луиса Энрике, мне нравится, что он всегда был открыт ко всем, к каждому игроку, что бы он ни думал, он всегда был открыт. Я тоже научился этому. Но футбол – гибкая игра. Поэтому нам нужно внедрять гибкость в игру. И когда вы смотрите финал Лиги чемпионов, иногда Доннарумма играет длинным пасом, чтобы это сделать. Это не всегда как начало сзади, как короткие ремни, но иногда нужно внедрять разные идеи, длинные ремни. Итак, от каждого тренера я получил несколько ключевых идей, можно сказать. Поэтому важно играть за памятью – мгновенная память есть. Мы живем в это время. Секунды, миллисекунды. Это важно в футболе.