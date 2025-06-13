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Три клуба УПЛ интересуются перспективным форвардом-легионером
Вектор на Косово
фото из свободных источников
Три клуба УПЛ проявляют интерес к 22-летнему форварду из Косово Ардиту Тахири, который играет за местный ФК "Ллапи".
Как сообщает Sport.ua, нападающим интересуется
Напомним, что в минувшем сезоне Тахири провел за "Ллапи" 43 матча, в которых забил 19 голов и отдал 4 ассисты.
Также на счету парня 19 матче за молодежную сборную Косово U-21, в которых он забил 3 гола.
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