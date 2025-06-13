Три клуба УПЛ интересуются перспективным форвардом-легионером

Три клуба УПЛ проявляют интерес к 22-летнему форварду из Косово Ардиту Тахири, который играет за местный ФК "Ллапи".

Как сообщает Sport.ua, нападающим интересуется черкасский ЛНЗ , в составе которого уже играют двое косоваров – защитник Айдин Салиху и полузащитник Мухаррем Яшари, а также "Колос" и "Металлист 1925".

Напомним, что в минувшем сезоне Тахири провел за "Ллапи" 43 матча, в которых забил 19 голов и отдал 4 ассисты.

Также на счету парня 19 матче за молодежную сборную Косово U-21, в которых он забил 3 гола.