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Три клуба УПЛ интересуются перспективным форвардом-легионером

Премьер-лига
Обновлено

Вектор на Косово

Три клуба УПЛ интересуются перспективным форвардом-легионером

фото из свободных источников

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Три клуба УПЛ проявляют интерес к 22-летнему форварду из Косово Ардиту Тахири, который играет за местный ФК "Ллапи".

Как сообщает Sport.ua, нападающим интересуется черкасский ЛНЗ, в составе которого уже играют двое косоваров – защитник Айдин Салиху и полузащитник Мухаррем Яшари, а также "Колос" и "Металлист 1925".

Напомним, что в минувшем сезоне Тахири провел за "Ллапи" 43 матча, в которых забил 19 голов и отдал 4 ассисты.

Также на счету парня 19 матче за молодежную сборную Косово U-21, в которых он забил 3 гола.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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