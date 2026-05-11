УПЛ в будни, УПЛ на выходных, финалы Кубков Италии и Англии. Расписание футбола на 11 – 17 мая
Европейский футбольный марафон плавно подходит к концу. В Германии и Франции на этой неделе будут сыграны последние туры, в то время как в Англии, Италии и Испании пройдут матчи предпоследнего этапа чемпионатов.
Суббота станет моментом истины для Бундеслиги, а на Туманном Альбионе и Апеннинах внимание будет приковано не только к лигам, но и к битвам за трофеи в финалах национальных Кубков: чашки разыграют "Лацио" и "Интер", "Челси" и "Манчестер Сити".
Не менее горячо будет и в Украинской Премьер-лиге, где календарь, к примеру, подарит принципиальное противостояние "Кривбасса" и "Шахтера".
Нас ждет максимально насыщенная семидневка, которая окончательно распределит места в еврокубках и определит обладателей престижных трофеев.
Понедельник, 11 мая
- 21:45. "Наполи" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 22:00. "Тоттенхэм" – "Лидс". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Райо Вальекано" – "Жирона". Примера. Megogo
- 22:15. "Бенфика" – "Брага". Примейра. Megogo
Вторник, 12 мая
- 13:00. "Александрия" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:30. "Эпицентр" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Верес" – "Кривбасс". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Металлист 1925" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ
- 20:00. "Сельта" – "Леванте". Примера. Megogo
- 21:00. "Бетис" – "Эльче". Примера. Megogo
- 22:30. "Осасуна" – "Атлетико". Примера. Megogo
Среда, 13 мая
- 13:00. "Кудровка" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:30. "Динамо" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media
- 15:30. "ЛНЗ" – "Полтава". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Шахтер" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ
- 20:00. "Эспаньол" – "Атлетик". Примера. Megogo
- 20:00. "Вильярреал" – "Севилья". Примера. Megogo
- 22:00. "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Ланс" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Лацио" – "Интер". Кубок Италии, финал. Megogo
- 22:30. "Алавес" – "Барселона". Примера. Megogo
- 22:30. "Хетафе" – "Мальорка". Примера. Megogo
Четверг, 14 мая
- 21:00. "Жирона" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
- 22:30. "Реал" – "Овьедо". Примера. Megogo
Пятница, 15 мая
- 22:00. "Астон Вилла" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
Суббота, 16 мая
- 13:00. "Заря" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:00. "Кудровка" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:00. "Металлист 1925" – "Эпицентр". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:00. "Полтава" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ
- 14:00. "Эшторил Прая" – "Бенфика". Примейра. Megogo
- 16:30. "Байер" – "Гамбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Боруссия М"- "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Айнтрахт" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Бавария" – "Кельн". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Фрайбург" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Вердер" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Челси" – "Манчестер Сити". Кубок Англии, финал. Setanta Sports App
Воскресенье, 17 мая
- 13:00. "Кривбасс" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:00. "Рух" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ
- 14:30. "Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем Форест". Setanta Sports App
- 15:30. "Колос" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Аталанта" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 16:00. "Комо" – "Парма". Серия А. Megogo
- 16:00. "Дженоа" – "Милан". Серия А. Megogo
- 16:00. "Интер" – "Верона". Серия А. Megogo
- 16:00. "Ювентус" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
- 16:00. "Пиза" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 16:00. "Рома" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 17:00. "Брентфорд" – "Кристал Пэлас". Setanta Sports App
- 17:00. "Эвертон" – "Сандерленд". Setanta Sports App
- 17:00. "Лидс" – "Брайтон". Setanta Sports App
- 17:00. "Вулверхэмптон" – "Фулхэм". Setanta Sports App
- 18:00. "Карпаты" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ
- 19:30. "Ньюкасл" – "Вест Хэм". Setanta Sports App
- 20:00. "Атлетик" – "Сельта". Примера. Megogo
- 20:00. "Атлетико" – "Жирона". Примера. Megogo
- 20:00. "Эльче" – "Хетафе". Примера. Megogo
- 20:00. "Барселона" – "Бетис". Примера. Megogo
- 20:00. "Райо Вальекано" – "Вильярреал". Примера. Megogo
- 20:00. "Севилья" – "Реал". Примера. Megogo
- 22:00. "Лилль" – "Осер". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Лион" – "Ланс". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Марсель" – "Ренн". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Париж" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Страсбур" – "Монако". Лига 1. Megogo
