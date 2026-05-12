УПЛ. Голевая феерия в Ровно. Кривбасс уверенно обыграл Верес

Старт матча однозначно был за хозяевами поля. Прострел Шарая с левого фланга замкнул в касание Фабрисио, Кемкин парировал, а добивание Байи было мимо ворот. Через несколько минут Шарай сыграл на бившего в дальний угол Фабрисио, но Кемкин парировал.

Атаковал "Верес", а забил "Кривбасс". Сек получил передачу на правом фланге, подал на дальнюю, а Шевченко замкнул. 0:1.

Еще в первом тайме "Верес" минимум мог сравнивать счет. Сначала Шарай после передачи Вовченко пробил слета над воротами. Через несколько минут Кемкин перевел на угловой над перекладиной еще один удар Владислава.

В компенсированное к первому тайма время Байя пробил над левой девяткой, а удар Стамулиса пролетел над перекладиной.

Во втором тайме "Кривбасс" довольно быстро забил дважды. Сек с правого фланга отдал под удар Джованни, который мощно пробил под перекладину. 0:2

Через несколько минут Мулык, только вышедший на замену, принял вброс из аута от Юрчеца и с разворота пробил Гороха. 0:3.

Через десять минут "Верес" отквитал один гол. Бойко отдал передачу со штрафного на Смияна, тот сбросил в центр штрафного на Протасевича, забившего свой дебютный гол в УПЛ. 1:3.

До конца матча "Верес" ничего не сумел создать. А вот у "Кривбасса" Бекавац со штрафного попал в перекладину.

"Кривбасс" благодаря победе поднялся на 5-ю позицию с отставанием в 1 очко от четвертого "Динамо". А вот "Верес" остался на 10-й позиции.

28-й тур УПЛ

Ровно. "Авангард"

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

"Верес" - "Кривбасс" 1:3

Голы: Протасевич 73 – Шевченко 26, Джованни 59, Мулык 63

"Верес": Горох - Стамулис, Харатин, Вовченко, Смиян - Бойко, Клец (Нийо, 67), Фабрисио (Годя, 66) - Гонсалвеш (Протасевич, 66), Байя (Маткивский, 74), Шарай (Мурашко, 79).

"Кривбасс": Кемкин - Бекавац (Боржес, 85), Джонс, Виливальд, Юрчец - Араухо, Шевченко, Джованни (Бутенко, 85) - Каменский (Мулык, 62), Парако, Сек (Бар Лин, 85).

Предупреждения: Харатин 42, Клец 64.