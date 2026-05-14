УПЛ. Во встрече прямых конкурентов Кудровка обыграла Рух

УПЛ. 28-й тур

14.05.2026. Стадион "Авангард" (Ровно)

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

"Кудровка" – "Рух" 2:1

"Кудровка": Яшков – Мачелюк, Векляк, Коллахуазо (Гусев 46), Фарина – Макоссо (Нагнойный 76) Думанюк – Казак, Сторчоус (Свитюха 65), Глущенко (Беляев 65) – Овусу (Легостаев 84)

"Рух": Клименко – Роман, Подгурский, Слесарь (Рейляна 84), Копина – Таллес, Бойко (Китела 46), Притула – Алмазбеков (Рунич 47), Невес (Денисов 63), Диалло (Себро 72)

Предупреждения: Слесарь 21, Подгурский 43, Таллес 45, Невес 61, Копина 82

Голы: Сторчоус 10, 13 – Роман 86

28-й тур УПЛ завершали "Кудровка" и "Рух" - команды, которые занимают места переходных матчей. Очная дуэль, в которой мы могли увидеть, кто все же сильнее. Этот матч должен был состояться еще вчера, однако долговременные воздушные тревоги в Ровно не дали провести игру. К счастью сегодня все прошло без остановок и проблем.

"Кудровка" решила сразу показать сопернику "зубы" и поймать его врасплох. Команда сразу же побежала в атаку, и их план сработал. Быстрый дубль смог оформить нападающий Андрей Сторчоус. Голы на 10-й и 13-й минутах дали возможность увереннее чувствовать себя "Кудровке" все последующее время.

Нельзя не обратить внимание на откровенные ошибки игроков "Руха". Во время первого гола Максим Бойко завозился с мячом у собственных ворот, так что Макоссо сразу этим воспользовался - отбор, кожаный откатился к Сторчоусу и это гол.

Во время второго взятия ворот снова отмечаем Макоссо. Он получил кучу пространства на левом фланге, пробил, вратарь засейвил, но мяч отлетел к Сторчоусу - 2:0. Оборона "Руха" в этот момент провалила все на свете. Никого не было на левом фланге, никто не закрыл нападающего, но все стояли в своих владениях.

Львовская команда выглядела беззубо. Ничего не получалось, да и особенного желания заметно не было. Глаза "не горели", попытки забить любыми способами тоже не было.

Во втором тайме мы увидели уже больше борьбы. "Кудровку" счет устраивал, но все равно время от времени от хозяев возникала какая-то опасность. Единственная проблема – не хватало точности.

Ничего не предусматривало камбэка гостей, однако гол в конце матча они забили. Один из лидеров команды Виталий Роман показал мастер-класс, как можно сместиться с левого фланга и точно пробить в дальний угол. Казалось, вот она – интрига. Но, как ни получалось раньше, так ничего и не получалось у львовян и после этого.

2:1 - "Кудровка" одерживает 3 очка и первую победу для нового тренера Александра Протченко. Команда выиграла впервые за 9 игр и занимает 13-е место. Есть еще надежда даже подняться в безопасную зону.

У "Руха" все стабильно плохо. Ни одной победы в 2026 году. Команда имеет 14 место, и уже гарантированно не поднимется в безопасную зону. Хотя, похоже, ей и не нужно. Новости в СМИ ничего хорошего о "Рухе" не сообщают...