Сифуэнтес рассказал, как Эпицентру удалось победить Полесье
Невероятные эмоции
Фото: Епіцентр
Нападающий "Эпицентра" Хоакин Сифуэнтес поделился впечатлениями от победы над "Полисьем" (3:2) и своего дубля.
– "Эпицентр" создал настоящую сенсацию, обыграв одного из претендентов на еврокубки – "Полесье". Какие эмоции были в раздевалке и как команда праздновала такую победу после финального свистка?
– Это была невероятная победа над одной из лучших команд лиги. Все праздновали ее с большой радостью и эмоциями, потому что очень приятно побеждать такую команду, как "Полесье". Но мы также счастливы, что стали еще ближе к выполнению нашей цели – остаться в Премьер-лиге.
– Вы оформили дубль в матче с таким соперником, еще и после паузы без голов, длившейся около двух месяцев. Насколько важными для вас стали эти два мяча?
– Лично для меня всегда очень положительно забивать голы и помогать своей команде. Я не забивал определенное время, но это меня особенно не волновало, потому что команда очень хорошо работала, а другие игроки забивали и помогали клубу. Но, конечно, эти два гола доставили мне много радости.
– Можно ли сказать, что игра в целом проходила по тому сценарию, который команда готовила перед матчем? Благодаря чему удалось столь мощно провести второй тайм?
– Мы знали, что это будет очень сложный матч, и что нужно быть максимально сконцентрированными на всех деталях. "Полесье" – отличная команда с очень сильными футболистами, поэтому нам нужно было отдать все силы, чтобы добиться положительного результата. В первом тайме нам пришлось больше обороняться и терпеть, но по прошествии времени мы начали быстрее атаковать и создавать для них опасность.
– После счета 2:0 команда довольно быстро позволила сопернику забить дважды и вернуться в игру. Почему, по вашему мнению, "Полиссе" удалось перехватить инициативу в тот момент и из-за чего возник этот сложный отрезок для вашей команды?
– Мы знали уровень их игроков и понимали, что они в любой момент могут создать опасный эпизод. Так и случилось – они забили и сравняли счет. Против таких команд подобное может происходить. Но после этого команда не сломалась, продолжила бороться и создавать опасность, и именно так удалось забить третий гол и выиграть матч.
– После игры вы обменялись футболками с Алексеем Гуцуляком. Почему именно с ним? Может быть, давно знакомы или вам нравится его стиль игры?
– Я обменялся с ним футболкой, потому что это очень хороший игрок, и мне действительно нравится его стиль игры. Я уверен, что его ждет очень хорошее будущее. Мне всегда интересно следить за футболистами, которые играют на моей позиции, и он – один из игроков, за которыми мне нравится наблюдать.
– Впереди еще один очень сложный соперник – "Металлист 1925", находившийся в борьбе за еврокубки. Чувствуете, что после сегодняшней сенсации от "Эпицентра" теперь будут ждать еще большего и в следующем матче?
– Да, впереди еще один соперник очень высокого уровня, и мы должны быть к этому готовы. Наверное, теперь люди будут ожидать от нас еще большего и новых положительных результатов. Мы будем бороться и отдадим все силы, чтобы победить и продолжить этот хороший путь.
