В Украине разрешили заполнять стадионы на 2/3 от общей вместимости

В Украине утвердили новый временный медицинский протокол по проведению футбольных матчей.

Отныне на стадионы можно будет заполнять на 2/3 от общей вместимости. Это касается встреч профессиональных клубов УПЛ , ПФЛ, женских команд.

Матчи со зрителями разрешено проводить в регионах с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина. В красной зоне допуск болельщиков на трибуны запрещен.

Отметим, что предыдущий протокол от 15 марта давал возможность заполнять стадионы на 50% от общей вместимости.