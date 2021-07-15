В Украине разрешили заполнять стадионы на 2/3 от общей вместимости
Речь идет о футболе
В Украине утвердили новый временный медицинский протокол по проведению футбольных матчей.
Отныне на стадионы можно будет заполнять на 2/3 от общей вместимости. Это касается встреч профессиональных клубов
Матчи со зрителями разрешено проводить в регионах с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина. В красной зоне допуск болельщиков на трибуны запрещен.
Отметим, что предыдущий протокол от 15 марта давал возможность заполнять стадионы на 50% от общей вместимости.
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Источник:УПЛ
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