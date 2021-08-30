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Леоненко: Самым главным будет матч с Казахстаном, а не с французами

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Экспертное мнение

Леоненко: Самым главным будет матч с Казахстаном, а не с французами

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины, а нынче эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко обсудил ситуацию в национальной сборной накануне матчей отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.

"Самым главным будет матч именно с Казахстаном, а не с французами, потому что французов, если обыграем - герои, проиграем - мы проиграли, как у нас любят говорить, чемпионам мира, хотя они чемпионами мира стали сто лет назад", - сказал Леоненко.

Напомним, что с Казахстаном Украина сыграет 1 сентября на выезде, а 4-го сентября примет Францию.

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В статье: Украина Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
30.08.2021 в 22:43
Ух ты! Французы похоже дрянь.
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