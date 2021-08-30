Леоненко: Самым главным будет матч с Казахстаном, а не с французами

Бывший форвард сборной Украины , а нынче эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко обсудил ситуацию в национальной сборной накануне матчей отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.

"Самым главным будет матч именно с Казахстаном, а не с французами, потому что французов, если обыграем - герои, проиграем - мы проиграли, как у нас любят говорить, чемпионам мира, хотя они чемпионами мира стали сто лет назад", - сказал Леоненко.