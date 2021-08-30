Леоненко: Самым главным будет матч с Казахстаном, а не с французами
Экспертное мнение
Бывший форвард
"Самым главным будет матч именно с Казахстаном, а не с французами, потому что французов, если обыграем - герои, проиграем - мы проиграли, как у нас любят говорить, чемпионам мира, хотя они чемпионами мира стали сто лет назад", - сказал Леоненко.
Напомним, что с Казахстаном Украина сыграет 1 сентября на выезде, а 4-го сентября примет Францию.
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Источник:ТК Футбол
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Fishing 555 (Rivne)
30.08.2021 в 22:43
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