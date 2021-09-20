Шаран: Предлагали быть экспертом на каналах Футбол, но это не мое
Специалист пока что находится без работы
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
Бывший главный тренер "
"Предлагали быть экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Сначала дал добро во время чемпионата Европы, но потом все взвесил и подумал, что это не мое. Мне лучше заниматься своим делом. А обсуждать других тренеров и игру команд — это не мое.
Раньше слышал, что там говорят об игре моей команды. Когда говорят хорошее — это приятно, а когда плохое — не всегда объективно, потому что не знали многие моменты. Не стоит обсуждать других коллег", - рассказал Шаран.
Напомним, что Шаран суммарно тренировал "Александрию" почти 10 лет. Покинул команду тренер в конце прошлого сезона.
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