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Шаран: Предлагали быть экспертом на каналах Футбол, но это не мое

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Специалист пока что находится без работы

Шаран: Предлагали быть экспертом на каналах Футбол, но это не мое

фото - ФК "Шахтар" Донецьк

Новина українською

Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал, что ему поступало предложение поработать экспертом на ТК "Футбол" во время Евро-2020.

"Предлагали быть экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Сначала дал добро во время чемпионата Европы, но потом все взвесил и подумал, что это не мое. Мне лучше заниматься своим делом. А обсуждать других тренеров и игру команд — это не мое.

Раньше слышал, что там говорят об игре моей команды. Когда говорят хорошее — это приятно, а когда плохое — не всегда объективно, потому что не знали многие моменты. Не стоит обсуждать других коллег", - рассказал Шаран.

Напомним, что Шаран суммарно тренировал "Александрию" почти 10 лет. Покинул команду тренер в конце прошлого сезона.

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В статье: Владимир Шаран Телеканал Футбол1/2/3
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Источник:
Sport Arena

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