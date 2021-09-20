Шаран: Предлагали быть экспертом на каналах Футбол, но это не мое

Бывший главный тренер " Александрии " Владимир Шаран рассказал, что ему поступало предложение поработать экспертом на ТК "Футбол" во время Евро-2020.

"Предлагали быть экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Сначала дал добро во время чемпионата Европы, но потом все взвесил и подумал, что это не мое. Мне лучше заниматься своим делом. А обсуждать других тренеров и игру команд — это не мое.

Раньше слышал, что там говорят об игре моей команды. Когда говорят хорошее — это приятно, а когда плохое — не всегда объективно, потому что не знали многие моменты. Не стоит обсуждать других коллег", - рассказал Шаран.