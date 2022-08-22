Глава евродипломатии Боррель выступает против полного запрета на выдачу виз россиянам

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил против предложения запретить въезд россиянам в ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Испании, пишет Bloomberg.

"Запретить въезд всем россиянам – не самая лучшая идея. Мы должны быть более избирательными", - сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС не должен открывать свои двери для олигархов, но "есть много россиян, которые хотят убегать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

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Боррель сказал, что некоторые страны уже приняли ряд мер по запрету на выдачу виз, которые другие страны ЕС не собираются поддерживать, отметив, что лучше было бы сначала обсудить это на уровне ЕС.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.