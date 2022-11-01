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На аэродроме в Псковской области украинская ДРГ уничтожила два российских вертолета - ВИДЕО

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Охрана военных объектов по-российски

На аэродроме в Псковской области украинская ДРГ уничтожила два российских вертолета - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На аэродроме в Псковской области РФ уничтожены два ударных вертолета Ка-52, еще два – существенно повреждены.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки МО Украины.

На военно-воздушной базе Веретье, который расположен в 7 километрах от города Острова, ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены. Детали по уничтожению другой техники и личного состава – уточняются.

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С целью ликвидации последствий взрывов, а также поиска диверсионных групп личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

Интересно, что чуть позже в сети появилось видео, на которому, как утверждается, показана работа украинской ДРГ. Судя по видео, бойцы просто пробрались на впп и заложили взрывчатые вещества прямо в машины.

Ка-52 "Аллигатор" - это разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость одной машины составляет около 16 млн долларов.

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В статье: война с россией
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