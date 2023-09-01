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Буданов: Атака на аэродром в Пскове была из РФ

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Буданов: Атака на аэродром в Пскове была из РФ

thedrive.com

Новина українською

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что атака беспилотников на российские военно-транспортные самолеты Ил-76 в Пскове ночью 30 августа была осуществлена с территории России.

Такой комментарий Буданов дал изданию The War Zone.

"Мы работаем с территории России (по аэродрому в Пскове - ред.)", - заявил глава ГУР.

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В то же время он не уточнил, кто совершил атаку, сотрудники ГУР, или партизаны. Он также отказался сказать, какие именно беспилотники были использованы и не назвал их количество.

Оценивая боевые повреждения самолетов, Буданов сообщил, что "два были уничтожены и два получили серьезные повреждения".

Издание также получило снимок экрана с инфракрасной камеры одного из беспилотников, который использовался во время атаки.

Изображение, предоставленное источником ГУР, показывает непосредственный результат одного из ударов: он попал в то самое место, где два самолета получили повреждения.

Издание предполагает, что топливо на борту одного из самолетов стало причиной того, что два других полностью сгорели, но "мы можем предположить, что целью была та же самая критическая зона".

Издание утверждает, что бомбы были сброшены с беспилотников, которыми управлял местный "диспетчер", что соответствует словам Буданова о том, что это был удар, нанесенный внутри России, вероятно, очень близко к базе, а не с использованием автономных беспилотников дальнего радиуса действия.

Буданов: Атака на аэродром в Пскове была из РФ - изображение 1
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В статье: Кирилл Буданов война с россией
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