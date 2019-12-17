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Никита Бурда назвал футболистов, которые задают настроение сборной Украины

Национальная сборная Украины
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И заявил о своей мечте

Никита Бурда назвал футболистов, которые задают настроение сборной Украины
Новина українською

Защитника киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Никиту Бурду, который выздоравливает после тяжелой травмы, спросили о команде "сине-желтых" и то, кто в ней задает настроение.

Никита выделил хорошую атмосферу в сборной.

А такое зависит и от тренера, и от ребят, - заметил Бурда. - Есть ребята, которые задают тон всей этой атмосфере ...Зина (Александр Зинченко, - ред.) веселый, Ярмола (Андрей Ярмоленко, - ред.) тоже".

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Несмотря на тяжелую травму Никита не покидает своей мечты - сыграть в составе сборной Украины на Евро-2020.

"Моя мечта была и остается - хочу сыграть на Евро. Да, меня постигла травма. Но я буду стараться вернуться, потому что очень хочу поехать на Евро. Буду делать все, что нужно", - добавил Никита.

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В статье: Андрей Ярмоленко Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Александр Зинченко Никита Бурда
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Источник:
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