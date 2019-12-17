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На Евро-2020 сборная Украины будет играть в форме Joma нового дизайна
В УАФ опровергли информацию о том, что в скором времени Ассоциация может сменить технического спонсора
УАФ отреагировала на слухи о том, что у сборных Украины вскоре может сменится технический спонсор.
Ассоциация подчеркнула, что ценит всех партнеров, и что в финальной части Евро-2020 сборная Украины будет играть в форме Joma.
В частности, уже сейчас УАФ вместе со своим техническим партнером работает над разработкой нового дизайна формы, в которой сборная Украины будет выступать во время финальной части Евро-2020.
Напомним, что недавно появилась информация о том, что УАФ может сменить технического спонсора. По информации СМИ, одним из вариантов рассматривается фирма Kelme.