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На Евро-2020 сборная Украины будет играть в форме Joma нового дизайна

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

В УАФ опровергли информацию о том, что в скором времени Ассоциация может сменить технического спонсора

На Евро-2020 сборная Украины будет играть в форме Joma нового дизайна
Новина українською

УАФ отреагировала на слухи о том, что у сборных Украины вскоре может сменится технический спонсор.

Ассоциация подчеркнула, что ценит всех партнеров, и что в финальной части Евро-2020 сборная Украины будет играть в форме Joma.

В частности, уже сейчас УАФ вместе со своим техническим партнером работает над разработкой нового дизайна формы, в которой сборная Украины будет выступать во время финальной части Евро-2020.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что УАФ может сменить технического спонсора. По информации СМИ, одним из вариантов рассматривается фирма Kelme.

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В статье: Украина УАФ Joma
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Источник:
УАФ

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