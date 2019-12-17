На Евро-2020 сборная Украины будет играть в форме Joma нового дизайна

УАФ отреагировала на слухи о том, что у сборных Украины вскоре может сменится технический спонсор.

Ассоциация подчеркнула, что ценит всех партнеров, и что в финальной части Евро-2020 сборная Украины будет играть в форме Joma.

В частности, уже сейчас УАФ вместе со своим техническим партнером работает над разработкой нового дизайна формы, в которой сборная Украины будет выступать во время финальной части Евро-2020.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что УАФ может сменить технического спонсора. По информации СМИ, одним из вариантов рассматривается фирма Kelme.