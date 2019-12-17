Украина сыграет с Францией на Стад де Франс

Стало известно место проведения товарищеского матча сборных Франции и Украины, который состоится в рамках подготовки к Евро-2020.

Как сообщил президент УАФ Андрей Павелко, поединок состоится 27 марта 2020 года на парижском стадионе "Стад де Франс", который рассчитан на 80 тысяч зрителей.

Отметим, что обе команды вышли на Евро-2020 и рассматривают данный матч как один из этапов подготовки к турниру.

Ранее Украина договорилась о товарищеском матче с Польшей. Игра пройдёт в Хожуве 31 марта 2020 года.