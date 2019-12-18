Шовковский: Иногда тезисы комментаторов меня пугают

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский, в прошлом - вратарь киевского "Динамо" и "сине-желтых" рассказал, почему смотрит футбольные матчи без звука.

Шовковский отметил, что видит футбол с одной стороны, а футбольный комментатор видит его с другой позиции.

"Часто комментатор навязывает свое мнение болельщикам, которые смотрят игру. Поэтому смотрю футбол без звука, если это возможно", - отметил Александр.

Экс-вратарь попытался объяснить свою позицию более подробно.

"Комментатор подает матч, как действо, как интересное событие. Я смотрю на это иначе. То есть мы с ним смотрим одно и то же, но видим совершенно разное", - высказался Шовковский.

Выразил тренер сборной и предостережения по работе футбольных комментаторов.

"Иногда тезисы комментаторов меня пугают, - признался Шовковский. - Потому что я, как профессионал, понимаю, что это выражение одного человека, но оно может засесть в голову многим болельщикам. И комментатор не всегда корректен".