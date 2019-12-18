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Национальная сборная Украины

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Шовковский: Иногда тезисы комментаторов меня пугают

Национальная сборная Украины
(7 голосов)

О навязывании мнения

Шовковский: Иногда тезисы комментаторов меня пугают
Новина українською

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский, в прошлом - вратарь киевского "Динамо" и "сине-желтых" рассказал, почему смотрит футбольные матчи без звука.

Шовковский отметил, что видит футбол с одной стороны, а футбольный комментатор видит его с другой позиции.

"Часто комментатор навязывает свое мнение болельщикам, которые смотрят игру. Поэтому смотрю футбол без звука, если это возможно", - отметил Александр.

Экс-вратарь попытался объяснить свою позицию более подробно.

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"Комментатор подает матч, как действо, как интересное событие. Я смотрю на это иначе. То есть мы с ним смотрим одно и то же, но видим совершенно разное", - высказался Шовковский.

Выразил тренер сборной и предостережения по работе футбольных комментаторов.

"Иногда тезисы комментаторов меня пугают, - признался Шовковский. - Потому что я, как профессионал, понимаю, что это выражение одного человека, но оно может засесть в голову многим болельщикам. И комментатор не всегда корректен".

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В статье: Александр Шовковский комментатор Телевидение вратарь
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.12.2019 в 12:56
Мабуть має на увазі різних круторогових та столярчуків, ахметівських солов'ів.
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+3
0
avatar
sawyer3273 (Тель-Авив)
18.12.2019 в 12:06
Без звука его интервью надо смотреть. Ну сложно говорить на украинском языке - говори на кототом привык, зачем мучать себя и зрителей
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+1
-5
Пришта Литин (Киев)
18.12.2019 в 14:36
...на идиш.
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0
0
vlad920 (I-F)
18.12.2019 в 14:44
Шлях до гарної української лежить лише через погану українську.
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
18.12.2019 в 10:58
Тем более,если учитывать их дилетантизм.
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+3
0

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