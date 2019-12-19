  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сергей Нагорняк назвал тройку лучших игроков сборной Украины в отборе на Евро-2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Нагорняк назвал тройку лучших игроков сборной Украины в отборе на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Даже получилась четверка

Сергей Нагорняк назвал тройку лучших игроков сборной Украины в отборе на Евро-2020
Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк назвал свою тройку лучших футболистов сборной Украины в отборе на Евро-2020.

Роман Яремчук

"Это тот случай, когда доверие тренера приносит плоды. Несмотря на то, что Роман Яремчук на первых порах в сине-желтой футболке не забивал, Андрей Шевченко упорно давал ему шанс. Психологически футболисту в такой ситуации непросто. Однако стоило форварду открыть счет мячам забитым за сборную, мы увидели игрока, который раскрылся. Намного чаще Яремчук начал поражать ворота соперника и в футболке "Гента". Думаю, на данный момент в национальной команде это нападающий номер один".

Александр Зинченко и Руслан Малиновский

"Трудно выделить кого-то одного из этой пары полузащитников. Зинченко и Малиновский прекрасно дополняли друг друга. Практически весь конструктив нашей сборной в отборочном турнире Евро-2020 исходил от этих исполнителей".

Николай Матвиенко

"В какой-то мере для меня стала сюрпризом игра этого центрального защитника, который в отборочном турнире провел все матчи от звонка до звонка. Его игра была на уровне опытного футболиста. И во многом это заслуга Матвиенко, что сборная Украины пропустила всего четыре мяча. Его прогресс виден невооруженным глазом…"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Сергей Нагорняк Аталанта (Бергамо) Роман Яремчук Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Александр Зинченко Николай Матвиенко Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...