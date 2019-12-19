Сергей Нагорняк назвал тройку лучших игроков сборной Украины в отборе на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк назвал свою тройку лучших футболистов сборной Украины в отборе на Евро-2020.

Роман Яремчук

"Это тот случай, когда доверие тренера приносит плоды. Несмотря на то, что Роман Яремчук на первых порах в сине-желтой футболке не забивал, Андрей Шевченко упорно давал ему шанс. Психологически футболисту в такой ситуации непросто. Однако стоило форварду открыть счет мячам забитым за сборную, мы увидели игрока, который раскрылся. Намного чаще Яремчук начал поражать ворота соперника и в футболке "Гента". Думаю, на данный момент в национальной команде это нападающий номер один".

Александр Зинченко и Руслан Малиновский

"Трудно выделить кого-то одного из этой пары полузащитников. Зинченко и Малиновский прекрасно дополняли друг друга. Практически весь конструктив нашей сборной в отборочном турнире Евро-2020 исходил от этих исполнителей".

Николай Матвиенко

"В какой-то мере для меня стала сюрпризом игра этого центрального защитника, который в отборочном турнире провел все матчи от звонка до звонка. Его игра была на уровне опытного футболиста. И во многом это заслуга Матвиенко, что сборная Украины пропустила всего четыре мяча. Его прогресс виден невооруженным глазом…"