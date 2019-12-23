Пятов: Не хочу, чтобы сын был голкипером

Вратарь национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал в интервью Кате Осадчей о рождении сына и нервозности позиции голкипера в футболе.

Катя спросила, часто ли Андрей не может после матчей уснуть.

"Много моментов было в жизни. Поверьте, меня каждый год на пенсию отправляют. Такая у нас профессия - психологически быть готовыми к любым ситуациям, - говорит Андрей. - Поэтому и выделяем вратарей как психологически устойчивых и уравновешенных.

Осадча поздравила Андрея с рождением четвертого ребенка - первого для семьи сына.

"Дочки не ревнуют, он принц, очень много внимания к нему, зацеловывают. Так, он у нас - как маленький принц", - отметил Пятов.

Андрей признался, что хочет, чтобы сын по крайней мере заинтересовался футболом.

"Но не хочу, чтобы он был голкипером. Он очень любит мячи, их у него много", - добавил Пятов.

Рассказал Андрей и анекдот своей жены о рождении четвертого для семьи Пятовых ребенка:

"Когда кто-то спрашивает, на кого похож сын, она отвечает: "А мы на его лицо еще не смотрели".