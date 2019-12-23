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Павелко рассказал, кого из футболистов сборной Украины зовет на ужин
Об отношениях президента УАФ с футболистами
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ответил на вопрос Кати Осадчей о его личных дружеских отношениях с футболистами сборной Украины.
- Дружу со всеми. С кем-то списываемся, с кем-то созваниваемся, а с кем-то и ужинаем. Иногда с Андреем Пятовым, Андреем Ярмоленко. Такая "старая гвардия" ...Тарас Степаненко.
- Вы кумовья с Шевченко...
- Да, когда назначали Андрея Шевченко, было очень много критики.
- Кумовство...
- "Кумовство - это плохо, бла-бла-бла". А на сегодня - это лучший тренер Украины.