Павелко рассказал, кого из футболистов сборной Украины зовет на ужин

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ответил на вопрос Кати Осадчей о его личных дружеских отношениях с футболистами сборной Украины.

- Дружу со всеми. С кем-то списываемся, с кем-то созваниваемся, а с кем-то и ужинаем. Иногда с Андреем Пятовым, Андреем Ярмоленко. Такая "старая гвардия" ...Тарас Степаненко.

- Вы кумовья с Шевченко...

- Да, когда назначали Андрея Шевченко, было очень много критики.

- Кумовство...

- "Кумовство - это плохо, бла-бла-бла". А на сегодня - это лучший тренер Украины.