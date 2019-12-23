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Павелко рассказал, кого из футболистов сборной Украины зовет на ужин

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Об отношениях президента УАФ с футболистами

Павелко рассказал, кого из футболистов сборной Украины зовет на ужин
Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко ответил на вопрос Кати Осадчей о его личных дружеских отношениях с футболистами сборной Украины.

- Дружу со всеми. С кем-то списываемся, с кем-то созваниваемся, а с кем-то и ужинаем. Иногда с Андреем Пятовым, Андреем Ярмоленко. Такая "старая гвардия" ...Тарас Степаненко.

Читайте такжеПавелко: В ближайшее время с Шевченко обсудим и решим, что лучше для него и для сборной

- Вы кумовья с Шевченко...

- Да, когда назначали Андрея Шевченко, было очень много критики.

- Кумовство...

- "Кумовство - это плохо, бла-бла-бла". А на сегодня - это лучший тренер Украины.

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В статье: Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Андрей Шевченко Андрей Пятов сборная Украины Национальная сборная Украины Андрей Павелко кум Катя Осадча
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Источник:
Світське життя

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