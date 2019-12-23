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Ротань назвал тройку лучших игроков сборной Украины в отборе на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Даже получилась четверка

Ротань назвал тройку лучших игроков сборной Украины в отборе на Евро-2020
Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Руслан Ротань, который сейчас работает с украинской "молодежкой", назвал свою тройку лучших футболистов команды Андрея Шевченко в отборе на Евро-2020.

1.Андрей Пятов

"В отборочном турнире Евро-2020 капитан национальной команды в очередной раз доказал, что на данный момент является вратарем номер один в нашей стране. Его уверенность передавалась партнерам по команде. Не зря "сине-желтые" пропустили всего четыре мяча, а сам голкипер вошел в символическую сборную отборочного турнира. Кроме того, что голкипер на раз выручал своих партнеров он еще и прекрасно работал с мячом, начиная атаки команды, а это в игре национальной сборной имеет большое значение".

2.Тарас Степаненко

"Его роль в сборной переоценить сложно. Столько черновой работы, сколько выполняет Степаненко, не выполняет никто. Говорю так, потому что не понаслышке знаком с этими обязанностями. Степаненко — боец до мозга костей".

3.Александр Зинченко и Руслан Малиновский

"Сейчас трудно представить сборную Украины без Зинченко и Малиновского. Они органично вписываются в модель игры, которую хочет видеть наставник сине-желтых Андрей Шевченко. Играют только вперед, оба обладают культурой паса. К тому же Малиновский стал лучшим футболистом сборной Украины в отборочном турнире Евро-2020 по системе "гол+пас" (3+3)".

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Украина
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
23.12.2019 в 18:13
Ротань худший физрук (его нельзя назвать тренером) Украины
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Power1 (Донецк)
23.12.2019 в 17:59
точно,тройку назвал,хм
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