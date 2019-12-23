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13% украинцев назвали выход сборной на Евро-2020 важнейшим событием года

Национальная сборная Украины
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13% украинцев назвали выход сборной на Евро-2020 важнейшим событием года
Новина українською

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев на тему, какое событие они считают главным в стране в 2019 году.

Согласно опросу, 13% украинцев посчитали выход сборной Украины на Евро-2020 важнейшим событием уходящего года.

Более важными в 2019 года назвали освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных, выборы Президента Украины, возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате и выборы в Верховную Раду.

Как отмечается, в опросе участвовали 2500 респондентов старше 18 лет.

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В статье: Украина
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