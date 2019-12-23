DZIDZIO: Глубоко внутри я серьезный, патриотический

Михаил Хома, фронтмен группы DZIDZIO, рассказал о том, как готовился к исполнению гимна перед матчем сборных Украины и Литвы (2:0).

"Глубоко внутри я серьезный, патриотический. Я собрался и сделал это по-своему, как это чувствую. Сейчас есть идея записать гимн в моем исполнении вместе с молодежным симфоническим оркестром. Нам нужны новые достижения. Мне кажется, пришло время, звезды сошлись для победы.

Когда Александр Пономарев спел гимн, я впервые услышал, встал на ноги и сказал: "Слава богу, наконец-то". Звонил Александру и советовался, как это правильно сделать, как он это делал. Он мне кое-что подсказал, очень благодарен ему.

Никакой конкуренции нет. Мое желание – чтобы каждый артист Украины знал наизусть все слова, кто написал гимн", – сказал Хома.