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DZIDZIO: Глубоко внутри я серьезный, патриотический

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Михаил Хома рассказал о том, как он исполнял гимн Украины перед матчем с Литвой

DZIDZIO: Глубоко внутри я серьезный, патриотический
Новина українською

Михаил Хома, фронтмен группы DZIDZIO, рассказал о том, как готовился к исполнению гимна перед матчем сборных Украины и Литвы (2:0).

"Глубоко внутри я серьезный, патриотический. Я собрался и сделал это по-своему, как это чувствую. Сейчас есть идея записать гимн в моем исполнении вместе с молодежным симфоническим оркестром. Нам нужны новые достижения. Мне кажется, пришло время, звезды сошлись для победы.

Когда Александр Пономарев спел гимн, я впервые услышал, встал на ноги и сказал: "Слава богу, наконец-то". Звонил Александру и советовался, как это правильно сделать, как он это делал. Он мне кое-что подсказал, очень благодарен ему.

Никакой конкуренции нет. Мое желание – чтобы каждый артист Украины знал наизусть все слова, кто написал гимн", – сказал Хома.

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В статье: Украина Литва DZIDZIO
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Источник:
Світське життя

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