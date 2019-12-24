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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Читатели UA-Футбол назовут символическую сборную Украины десятилетия. Голосовать можно здесь

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Определяем Best of the best украинского футбола

Читатели UA-Футбол назовут символическую сборную Украины десятилетия. Голосовать можно здесь
UA-Футбол
Новина українською

Вчера UA-Футбол представил символическую сборную первой половины украинской Премьер-лиги. Но нам этого показалось мало - теперь мы решили составить символическую сборную Украины десятилетия.

Чтобы избежать субъективности и споров внутри редакции, мы решили довериться мнению читателей.

Ниже список из 34 футболистов, которые должны образовать схему 1-4-2-3-1. На десять из одиннадцати позиций по три футболиста. Единственным ислючением стало нападение: мы не смогли сойтись на трёх кандидатах, поэтому предлагаем на ваш выбор четырёх.

Голосование будет продолжаться в течение недели: в первые дни нового года мы подведём черту под мнением читателей и объявим главную сиволическую сборную Украины 2010 - 2019. Комментируйте, аргументируйте и не забывайте голосовать - вперёд!

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(3 голосов)
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Комментарии (1)
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OctoberFest (Голая Пристань)
24.12.2019 в 13:43
без Беседина как бы и нет смысла начинать голосовать
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