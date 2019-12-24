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Национальная сборная Украины

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Павелко пообещал сборной Украины за выход на Евро рекордные премиальные

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сумму, правда, президент УАФ не озвучил

Павелко пообещал сборной Украины за выход на Евро рекордные премиальные
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премильных, которые получит сборная Украины за выход в финальную часть Евро-2020, а также за победу в группе Лиги наций.

"Национальная сборная получит премию за выход на Евро-2020 и солидное вознаграждение за победу на групповом этапе Лиги Наций. Все игроки получают выплаты на персональный счет и смогут, не скрывая, показывать все эти доходы проверяющим организациям. Так мы заплатили команде Александра Петракова. Так мы в начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро-2020.

Запланированная к выплате сумма будет рекордной для национальной сборной. Приятно, что мы никогда не обсуждаем размер премиальных с игроками по ходу соревнований. Футболисты и тренеры знают, что в случае успеха они будут достойно вознаграждены", - сказал Павелко.

Напомним, что сборная Украины вышла на Евро с первого места в группе.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Источник:
УАФ

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