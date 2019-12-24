Павелко пообещал сборной Украины за выход на Евро рекордные премиальные

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премильных, которые получит сборная Украины за выход в финальную часть Евро-2020, а также за победу в группе Лиги наций.

"Национальная сборная получит премию за выход на Евро-2020 и солидное вознаграждение за победу на групповом этапе Лиги Наций. Все игроки получают выплаты на персональный счет и смогут, не скрывая, показывать все эти доходы проверяющим организациям. Так мы заплатили команде Александра Петракова. Так мы в начале следующего года заплатим игрокам и тренерам национальной команды за выход на Евро-2020.

Запланированная к выплате сумма будет рекордной для национальной сборной. Приятно, что мы никогда не обсуждаем размер премиальных с игроками по ходу соревнований. Футболисты и тренеры знают, что в случае успеха они будут достойно вознаграждены", - сказал Павелко.

Напомним, что сборная Украины вышла на Евро с первого места в группе.