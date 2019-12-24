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Шевчук: Потенциал Малиновского был виден еще в Шахтере

Национальная сборная Украины
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Специалист назвал тройку лучших игроков сборной Украины в отборе на Евро-2020

Шевчук: Потенциал Малиновского был виден еще в Шахтере
Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук назвал свою тройку лучших футболистов команды Андрея Шевченко в отборе на Евро-2020.

1.Андрей Пятов

В линии обороны у сборной Украины много молодых исполнителей, однако Андрею Пятову удалось своей игрой вселить уверенность в партнеров. Считаю, вратарь продемонстрировал великолепный уровень игры в отборе Евро-2020. Неудивительно, что по пропускаемости сборная Украины стала одной из лучших среди всех европейских команд.

2.Руслан Малиновский

Успехи в хороших европейских клубах помогли Руслану стать одним из лидеров сборной Украины. Я его помню еще по "Шахтеру". Однажды он ездил на бразильский сбор "горняков", но тогда полузащитник не проходил в первую команду, однако я видел в нем потенциал и готовность к упорной работе. Малиновский настоящий профессионал. Вот он и дорос до серии А. Видно, что его адаптация в Аталанте не завершилась, но футболист на правильном пути.

Во многом за счет Малиновского и Зинченко строится вся наша атакующая игра. Это будущее "сине-желтой" дружины.

3.Александр Зинченко

Универсал. До травмы он входил в тройку лучших левых защитников АПЛ. Александр имеет высокий интеллектуальный уровень, что помогает ему безболезненно выступать и на позиции инсайда. Этот футболист хорошо видит поле. У него неплохо получались неожиданные передачи для соперников. И забить он может. Как и Малиновский, это будущее сборной Украины.

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В статье: Вячеслав Шевчук Андрей Пятов Украина Руслан Малиновский Александр Зинченко
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