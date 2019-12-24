Караваев: Сборная Украины на Евро-2016 и сборная Украины сейчас - две разные команды

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев подвел итоги выступления сборной в отборе на Евро-2020.

- Сборная Украины выполнила задачу выхода на Евро-2020. Ожидали до старта квалификации, что результаты будут настолько хорошими?

- Конечно, мы хотели быть участниками чемпионата Европы. Думаю, с другими мыслями не нужно вообще выходить на старт отборочной кампании. Тренерский штаб настраивал нас на положительный результат, и мы верили в это. С каждым успешным матчем добавлялось уверенности, отсюда и такие хорошие результаты. Не скажу, что теперь нам безразлично, с кем играть на Евро, но то, что не будет опасений перед любым соперником, - это точно.

- Эмоции после домашней победы над Португалией, которая де-факто вывела сборную Украины на Евро-2020 - это пока лучшее, что приходилось пережить в футбольной карьере?

- Да. Это именно те ощущения, ради которых и хочется тренироваться и играть в футбол.

- Победа в Лиге Наций прошлого года добавила футболистам уверенности в своих силах?

- Конечно. Мы выполнили поставленную задачу - и перед нами уже было новое. Но когда есть идея и цели и тебе удается достигать их, то хочется делать это постоянно.

- Вы были в составе сборной, которая играла на полях Франции на Евро-2016, но тогда не провели ни одного матча. Что нужно сделать, чтобы избежать подобного провала в следующем году на Евро-2020?

- Это нам подскажет тренерский штаб. Будут сборы, будем детально анализировать каждого соперника, каждый из футболистов отдельно будет изучать оппонента, которому скорее всего будет противостоять на поле. Но могу сказать, что сборная тогда и сейчас - это две разные команды: другие идеи, другой подход, другая атмосфера.