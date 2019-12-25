Павелко вспомнил условие Шевченко относительно матча на Арене Львов

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о подготовке к матчам национальной сборной Украины во время отбора на Евро-2020. В частности перипетии вокруг игры Украина - Сербия (5:0) во Львове.

По словам Павелко, тогда Украина столкнулась с весомой проблемой.

"Вот сейчас все мы наслаждаемся, буквально живем успехом команды Андрея Шевченко, который в блестящем стиле пробилась на Евро-2020. Расскажу вам одну историю, которая могла существенно повлиять на наше выступление во время отборочного турнира.

Когда мы узнали результаты жеребьевки отбора Евро-2020, Андрей Шевченко сразу же сказал, что домашний матч с Сербией мы должны играть только во Львове! Но при одном условии - на "Арене Львов" нужно заменить газон. Старый, который был вязким, мягким, катастрофически не подходил под нынешнюю манеру игры сборной Украины. Некоторые игроки сборной называли старый газон "городом", - вспомнил Павелко.

Выслушав пожелания наставника, федерация футбола сразу включились в работу, вспоминает президент.

"Ведь необходимо было не только найти возможность финансирования работ на стадионе, который принадлежит государству, но и сделать это оперативно, поскольку нужно было время для того, чтобы трава прижилась, - говорит Павелко. - В итоге мы справились, и, признаюсь, я был счастлив и горд, что на новом газоне сборная Украины в блестящем стиле выиграла важнейший поединок в сборной Сербии - 5:0, проведя при этом один из лучших матчей в своей истории!

Ту победу национальная сборная по праву должна разделить с председателем Федерации футбола Львовской области Александром Шевченко и специалистами, которые непосредственно занимались подготовкой газона. Ведь если бы не слаженная работа огромного количества людей, матч с сербами мог бы и не состояться во Львове, не стать таким памятным, не иметь такого положительного результата".