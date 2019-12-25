InStat определил наиболее полезного игрока сборной Украины

Согласно подсчетам известного статистического портала InStat, по итогам 10 матчей сборной Украины в 2019 году самый высокий средний балл в национальной команде имеет хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский.

Учитывались футболисты, которые провели не менее половины матчей из всех.

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Малиновский, который сыграл 9 матчей, набрал средний балл 325, опередив Андрея Пятова (314), Александра Зинченко (295), Евгения Коноплянку (291) и Марлоса (288).

Украина по итогам отбора Евро-2020 с первого места вышла в финальный этап турнира.