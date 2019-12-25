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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

InStat определил наиболее полезного игрока сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Во внимание принимали тех, у кого больше матчей

InStat определил наиболее полезного игрока сборной Украины
Новина українською

Согласно подсчетам известного статистического портала InStat, по итогам 10 матчей сборной Украины в 2019 году самый высокий средний балл в национальной команде имеет хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский.

Учитывались футболисты, которые провели не менее половины матчей из всех.

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Малиновский, который сыграл 9 матчей, набрал средний балл 325, опередив Андрея Пятова (314), Александра Зинченко (295), Евгения Коноплянку (291) и Марлоса (288).

Украина по итогам отбора Евро-2020 с первого места вышла в финальный этап турнира.

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В статье: сборная Украины Национальная сборная Украины Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский InStat
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