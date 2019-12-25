Глава ФФ Львовской области: Новый газон Арены Львов стал настолько фартовым, что сербы не знали, куда деваться

Глава федерации футбола Львовской области и бывший вице-президент "Руха" Александр Шевченко рассказал о замене газона на "Арене Львов" перед отборочным матчем Евро-2020 против сборной Сербии (5:0).

"Новый газон стал настолько фартовым, что сербы не знали, куда деваться.

Я чувствовал ответственность в процессе замены газона. Для меня обновленный газон "Арены Львов" своего рода как ребенок. Еще не одна команда будет играть на новом покрытии.

Во время первой тренировки сборной на новом газоне Саша Зинченко выбежал на футбольное поле и с восторгом сказал: "Это топ!" Тогда я понял: если игрок "Манчестер Сити" так говорит, то, значит, мы сделали то, что надо.

Приятно участие в создании одного из лучших футбольных полей в нашей стране", – сказал Шевченко.