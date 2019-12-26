Соболь: Нидерланды - фаворит группы Евро-2020? На бумаге - возможно

Фланговый игрок национальной сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь прокомментировал успехи сине-желтых и амбиции команды в финальном этапе Евро-2020.

Эдуард соглашается с тем, что команда Шевченко своими успехами удивляет всю футбольную Европу.

"Очень рад за нашу сборную, - говорит игрок "Брюгге". - Национальная команда сделала большой шаг вперед в плане своего развития и авторитета в Европе. И я верю, что лучшие дни этой сборной еще впереди".

Победу в отборочном турнире Евро-2020 Эдуард считает отличным результатом для сборной Украины, которая не проиграла ни одного поединка и вышла в финальную часть Евро с первого места.

"Этот успех - следствие классного взаимопонимания футболистов и тренерского штаба", - сказал игрок.

Что касается соперников в группе, то, по мнению Эдуарда, все знают силу сборной Нидерландов и Австрии. И кто бы ни попал в соперники из матчей плей-офф, все команды способны на сюрпризы.

В Соболя уточнили, являются Нидерланды фаворитом группы.

"На бумаге - возможно. Однако сборная Украины своей игрой сделает все, чтобы опровергнуть это предположение", - обещает "сине-желтый".