Вирт: Впервые в своей истории сборная Украины играла не от обороны

Экс-голкипер донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины (2001), а теперь - тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт поделился впечатлениями о самом успешном годе в истории "сине-желтых".

По его словам, это был первый отборочный цикл, в котором наша сборная показала не только результат, но и яркую игру.

"Впервые в истории мы не играли от обороны, а навязывали соперникам игру и сами контролировали мяч, - говорит экс-вратарь. - Это заслуга Андрея Шевченко, его помощников, а также бывшего ассистента главного тренера испанца Рауля, который первым cтав рисовать Украины атакующий стиль".

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"В этом году мы впервые увидели бесстрашную сборную. Интересный нюанс: Андрей Шевченко подбирает в защиту не только тех, кто умеет хорошо обороняться, но и остро атакует.

Немало атак начинал вратарь Андрей Пятов, адресуя мяч защитникам, а те, через короткий и средний пасы, переходили на чужую территорию и создавали опасность у ворот соперника".