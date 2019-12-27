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Вирт: Впервые в своей истории сборная Украины играла не от обороны

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

"Впервые мы увидели бесстрашную сборную"

Вирт: Впервые в своей истории сборная Украины играла не от обороны
Новина українською

Экс-голкипер донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины (2001), а теперь - тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт поделился впечатлениями о самом успешном годе в истории "сине-желтых".

По его словам, это был первый отборочный цикл, в котором наша сборная показала не только результат, но и яркую игру.

"Впервые в истории мы не играли от обороны, а навязывали соперникам игру и сами контролировали мяч, - говорит экс-вратарь. - Это заслуга Андрея Шевченко, его помощников, а также бывшего ассистента главного тренера испанца Рауля, который первым cтав рисовать Украины атакующий стиль".

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"В этом году мы впервые увидели бесстрашную сборную. Интересный нюанс: Андрей Шевченко подбирает в защиту не только тех, кто умеет хорошо обороняться, но и остро атакует.

Немало атак начинал вратарь Андрей Пятов, адресуя мяч защитникам, а те, через короткий и средний пасы, переходили на чужую территорию и создавали опасность у ворот соперника".

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В статье: Андрей Шевченко Андрей Пятов сборная Украины Национальная сборная Украины Юрий Вирт
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Источник:
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