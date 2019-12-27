Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Головко увидел, за счет чего Украина может обыграть Нидерланды
Проблемы в обороне
Экс-защитник национальной сборной Украины, бывший тренер молодежной сборной Александр Головко высказался о шансах сине-желтых на Евро-2020 в матче с Нидерландами.
В частности, Головко подумал, за счет чего команда Шевченко может обыграть именитых соперников.
"Сборная Нидерландов показывает интересный, мобильный и легкий футбол. На фоне интенсивной подготовки голландцы действуют непринужденно в атаке.
А вот в обороне есть проблемы, - заметил Александр. - Если Украина будет действовать агрессивно в нападении, то свой гол забьет. Главное - чтобы мы показали футбол не ниже уровня, чем в отборочном цикле".