Головко увидел, за счет чего Украина может обыграть Нидерланды

Экс-защитник национальной сборной Украины, бывший тренер молодежной сборной Александр Головко высказался о шансах сине-желтых на Евро-2020 в матче с Нидерландами.

В частности, Головко подумал, за счет чего команда Шевченко может обыграть именитых соперников.

"Сборная Нидерландов показывает интересный, мобильный и легкий футбол. На фоне интенсивной подготовки голландцы действуют непринужденно в атаке.

А вот в обороне есть проблемы, - заметил Александр. - Если Украина будет действовать агрессивно в нападении, то свой гол забьет. Главное - чтобы мы показали футбол не ниже уровня, чем в отборочном цикле".