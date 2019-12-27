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Национальная сборная Украины

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Головко увидел, за счет чего Украина может обыграть Нидерланды

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Проблемы в обороне

Головко увидел, за счет чего Украина может обыграть Нидерланды
Новина українською

Экс-защитник национальной сборной Украины, бывший тренер молодежной сборной Александр Головко высказался о шансах сине-желтых на Евро-2020 в матче с Нидерландами.

В частности, Головко подумал, за счет чего команда Шевченко может обыграть именитых соперников.

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"Сборная Нидерландов показывает интересный, мобильный и легкий футбол. На фоне интенсивной подготовки голландцы действуют непринужденно в атаке.

А вот в обороне есть проблемы, - заметил Александр. - Если Украина будет действовать агрессивно в нападении, то свой гол забьет. Главное - чтобы мы показали футбол не ниже уровня, чем в отборочном цикле".

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В статье: сборная Украины Национальная сборная Украины Александр Головко Национальная сборная Нидерландов
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Источник:
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