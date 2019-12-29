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Ващук: Важно, что у сборной Украины на поле не один лидер

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Экс-защитник "жёлто-синих" назвал лучших игроков сборной по итогам отбора

Ващук: Важно, что у сборной Украины на поле не один лидер
Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук назвал тройку лучших игроков национальной команды по итогам отбора к Евро-2020.

"Роман Яремчук. Этот нападающий в нынешнем отборочном цикле почувствовал доверие со стороны тренеров сборной и в итоге отплатил уверенной игрой и забитыми голами. В первых матчах, конечно, было видно, что он еще адаптируется в сборной, но затем быстро нащупал свою игру.

Нельзя не выделить Андрея Пятова. Он первый номер сборной. Андрей еще раз доказал это. Главная задача вратаря – выручать команду, с чем Пятов успешно справлялся в нынешнем отборочном цикле. Конечно, ошибки у него тоже были и бывают, но, самое главное, что он выручает команду в важных матчах.

Также отмечу Руслана Малиновского. Приятно, что в нашей сборной на поле не один лидер, а сразу несколько футболистов, которые определяют игру сборной. Иначе команде соперника было бы легко нейтрализовать сильные стороны сине-желтых. Руслан Малиновский входит в число игроков, которые определяют игру сборной Украины в полузащите. Этот футболист уже уверенно себя чувствует в сборной и ведет игру команды", – цитирует Ващука "Команда №1".

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В статье: Украина Владислав Ващук
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Источник:
Команда №1
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