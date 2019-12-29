Буряк не считает Степаненко незаменимым игроком для сборной Украины

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о комплектации национальной команды, сравнив представителей "Динамо" и "Шахтёра".

"Динамо" делегировало в национальную команду хороших игроков – Миколенко, Цыганкова, Беседина, Бурду, Шепелева. Но надо посмотреть, насколько их хватит в матчах с такими сборными, как Голландия, Германия, Испания и Англия. Это ведь другие скорости и мышление.

Пока что для этих ребят был другой футбол. Хочется, чтобы они стали открытием Евро-2020. К украинским футболистам "Шахтера" нет вопросов. Что касается натурализованных игроков, то если они сидят в запасе сборной, зачем тогда нужны?

Сборную невозможно представить без Малиновского, Миколенко, Цыганкова и Пятова, который очень вырос в игровом плане за период отбора на Евро-2020.

Ну и конечно же без Зинченко – он универсал, действует надежно, его ценят в сборной, и в "Манчестер Сити". Я бы не сказал, что Степаненко настолько незаменим", – сказал Буряк.