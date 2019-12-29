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Национальная сборная Украины

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Буряк не считает Степаненко незаменимым игроком для сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Специалист рассказал о глубине состава "жёлто-синих"

Буряк не считает Степаненко незаменимым игроком для сборной Украины
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о комплектации национальной команды, сравнив представителей "Динамо" и "Шахтёра".

"Динамо" делегировало в национальную команду хороших игроков – Миколенко, Цыганкова, Беседина, Бурду, Шепелева. Но надо посмотреть, насколько их хватит в матчах с такими сборными, как Голландия, Германия, Испания и Англия. Это ведь другие скорости и мышление.

Пока что для этих ребят был другой футбол. Хочется, чтобы они стали открытием Евро-2020. К украинским футболистам "Шахтера" нет вопросов. Что касается натурализованных игроков, то если они сидят в запасе сборной, зачем тогда нужны?

Сборную невозможно представить без Малиновского, Миколенко, Цыганкова и Пятова, который очень вырос в игровом плане за период отбора на Евро-2020.

Ну и конечно же без Зинченко – он универсал, действует надежно, его ценят в сборной, и в "Манчестер Сити". Я бы не сказал, что Степаненко настолько незаменим", – сказал Буряк.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Леонид Буряк Шахтер (Донецк)
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Источник:
Footboom
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Комментарии (6)
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v.grischuk (Винница)
29.12.2019 в 13:21
Он просто бухой))Хотя незаменимых нет, это факт!
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0
-2
С.Карпович. (Ланівці)
29.12.2019 в 13:05
Може він знає те ,що ми не знаємо і не бачимо
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+1
-3
Valerii_Krykun (Wroclaw)
29.12.2019 в 13:03
Тому він і не тренер Збірної України
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+2
-3
ascent (Луксор)
29.12.2019 в 12:59
О-о-о-о-чень авторитетное мнение, можно верить
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+4
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
29.12.2019 в 13:13
Ну уж точно авторитетнее твоего :)))
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+3
-1
Hunter02 (Винница)
29.12.2019 в 11:50
Взагалі слова про степаненка не сказав,, але якщо він справді вважає беседіна і шепелева хорошими гравцями... Напевне погано спав
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+5
-4

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