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Буряк не считает Степаненко незаменимым игроком для сборной Украины
Специалист рассказал о глубине состава "жёлто-синих"
Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о комплектации национальной команды, сравнив представителей "Динамо" и "Шахтёра".
"Динамо" делегировало в национальную команду хороших игроков – Миколенко, Цыганкова, Беседина, Бурду, Шепелева. Но надо посмотреть, насколько их хватит в матчах с такими сборными, как Голландия, Германия, Испания и Англия. Это ведь другие скорости и мышление.
Пока что для этих ребят был другой футбол. Хочется, чтобы они стали открытием Евро-2020. К украинским футболистам "Шахтера" нет вопросов. Что касается натурализованных игроков, то если они сидят в запасе сборной, зачем тогда нужны?
Сборную невозможно представить без Малиновского, Миколенко, Цыганкова и Пятова, который очень вырос в игровом плане за период отбора на Евро-2020.
Ну и конечно же без Зинченко – он универсал, действует надежно, его ценят в сборной, и в "Манчестер Сити". Я бы не сказал, что Степаненко настолько незаменим", – сказал Буряк.