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Роман Яремчук: Я бы не поехал в Зенит, даже за 5 млн. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно
Нападающий украинской сборной рассказал, почему выбрал Бельгию
Форвард "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук высказался насчет трансфера в "Зенит".
"Если скажу, что деньги не имеют значения, то это будет нечестно. Футболисты играют, в первую очередь, из-за любви к футболу, а во-вторых, нужно ведь кормить свою семью. Конечно, хочется зарабатывать как можно больше. Это не секрет для всех футболистов и людей.
По этому я выбрал Бельгию. Это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги.
Если бы "Зенит" предложил 5 миллионов евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, сто процентов. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно", – рассказал Роман Яремчук.