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Рыкун: Пятов - настоящий лидер и капитан сборной Украины. Его не напугал даже Криштиану Роналду

Национальная сборная Украины
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Итоги года для сборной от Александра Рыкуна

Рыкун: Пятов - настоящий лидер и капитан сборной Украины. Его не напугал даже Криштиану Роналду
Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Рыкун выделил самых полезных футболистов национальной команды в 2019 году.

"Уходящий год сборная Украины провела очень хорошо, а в ее составе выделялись многие футболист. Но на первое место я поставлю Андрея Пятова. Комментировать его игру особо и смысла нет. Опыта там не занимать, и мастерства хватает. Пятов всегда спокоен, его даже Криштиану Роналду не напугал. Безусловно, вратарь "Шахтера" — настоящий лидер и капитан сборной Украины.

Сохранять ворота на замке Андрею Пятову помогали и защитники, но мне хочется отметить прогресс в игре средней линии команды. Там в первую очередь выделялся Руслан Малиновский, который блистал в Бельгии, но, кажется, заиграл и в Италии. Полезно действовал в центре поля Александр Зинченко. В клубе он играет на другой позиции, но чем больше у нас будет таких универсальных исполнителей, тем лучше для сборной. Следующий год станет для нее сложнее, но еще интереснее", - сказал Рыкун.

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В статье: Андрей Пятов Украина Александр Рыкун
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