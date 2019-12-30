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Яремчук: Шевченко - большой мотиватор. Перед матчем с Сербией бутылки летали по всей раздевалке
Форвард рассказал, как мотивирует коуч национальной сборной
Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал о том, как может мотивировать команду главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко.
"Шевченко - большой мотиватор. Все его боятся в раздевалке, но в хорошем смысле, а также уважают. Когда я пришел в сборную, то все было на самом высоком уровне - подготовка, тактика, быт. И ребята рассказывали, что это Шевченко сделал. Когда он пришел, то многое изменил, поднял уровень сборной во всех смыслах».
Установка перед матчем с Сербией? Не буду рассказывать конкретно, что говорил Шевченко, но бутылки летали по всей раздевалке. Это перед игрой. Мне казалось, он хотел сам выйти на поле. Крепкие слова, бутылки летали.
Я первый раз видел Шевченко таким. Это сыграло позитивную роль", - рассказал Яремчук.
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