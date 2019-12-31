Сабо: Если бы Евро проходил сейчас, сборная Украины пробилась бы в четверку лучших

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо подвел итоги 2019 года для сборных команд нашей страны.

— Йожеф Йожефович, какое самое яркое событие в украинском футболе произошло в 2019 году?

— Это, конечно же, победа юниорской сборной Украины (U-20) на чемпионате мира в Польше. Виктории команда Александра Петракова добилась, несмотря на критику, которая звучала в адрес ее игры. Эти дети совершили невероятное! Также большим успехом в уходящем году считаю выход первой сборной на Евро-2020.

— В чем секрет успеха сборной Украины (U-20)?

— Я трудился с Петраковым, и точно знаю, что он классный специалист, который все время работает с молодежью. Он создал уже не одну хорошую команду, а в этот раз сотворил просто великолепный коллектив. Считаю, что надо обязательно поздравить с победой на ЧМ-2019 и всех клубных тренеров — тех, кто воспитал и отправил в сборную этих ребят.

— Какое будущее у чемпионов мира 2019 года?

— Они со временем покажут себя. В сборной Украины (U-20) есть футболисты, которые станут звездами, я в этом уверен. Причем в звездную элиту способны ворваться не один-два игрока из золотого состава ЧМ-2019, а много больше. Специально не хочу называть фамилии — так будет лучше. Думаю, все понимают, о ком я говорю. Андрей Шевченко даже пригласил некоторых этих ребят в национальную команду. Главное, чтобы наши чемпионы мира не просиживали штаны на скамейке запасных в клубах. В "Днепре-1" эти ребята уже доказали, что они лучше иностранцев.

— Чем вам запомнилась игра сборной Украины в отборе на Евро-2020?

— Я, честно говоря, не ожидал, что национальная команда займет первое место в своей отборочной группе. Почему? До старта квалификации главным претендентом на первенство была звездная сборная Португалии. Однако по игре сборная Украины законно оказалась на первом месте и показала себя слаженным коллективом. Особенно меня впечатлила полузащита "сине-желтых". Также важным фактором успеха стало то, что Шевченко собрал вокруг себя грамотных помощников.

— Эта команда способна добиться успеха на Евро-2020?

— Если бы чемпионат Европы проходил сейчас, уверен, сборная Украины пробилась бы в четверку лучших. Что будет через четыре-пять месяцев, увидим. Есть риск того, что наши легионеры в напряженных и насыщенных событиями зарубежных чемпионатах могут получить травму или оказаться в запасе. Надеюсь, Исполком УАФ сделает все необходимое, чтобы национальная команда качественно подготовилась к Евро-2020. Важно выделить время для подготовки, а значит, перенести какие-то туры чемпионата Украины и так далее.

— В конце года традиционно определяются лучшие игроки. Кого вы можете выделить?

— Очень вырос в игровом плане Малиновский. Он, безусловно, номер один. Уверен, Руслан еще может прибавить. Считаю, что "Шахтер" много потерял, когда не разглядел в нем классного и перспективного футболиста. Также мне очень понравился Роман Яремчук, которого особо хочу выделить. Он растет на глазах. Сейчас, конечно, удивляет тот факт, что киевское "Динамо" в свое время также не разглядело в нем хорошего форварда. Кроме того, отмечу Зинченко. Лучшим в 2019 году можно было бы назвать его, если бы не травма, которая выбила Александра из колеи.

— Для кого из украинских футболистов, выступающих за рубежом, год сложился особенно удачно?

— Мне нравится игра Андрея Ярмоленко за "Вест Хэм". Андрей в АПЛ сумел подтвердить свой класс. Жаль, что он потерял столько времени и сил на восстановление после травмы, но в будущем, уверен, Ярмоленко еще покажет себя. В который раз назову имя Малиновского, который был лучшим в "Генке" и стал таковым в "Аталанте".