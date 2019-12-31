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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Если бы Евро проходил сейчас, сборная Украины пробилась бы в четверку лучших

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Йожеф Йожефович подводит итоги 2019 года

Сабо: Если бы Евро проходил сейчас, сборная Украины пробилась бы в четверку лучших
Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо подвел итоги 2019 года для сборных команд нашей страны.

— Йожеф Йожефович, какое самое яркое событие в украинском футболе произошло в 2019 году?

— Это, конечно же, победа юниорской сборной Украины (U-20) на чемпионате мира в Польше. Виктории команда Александра Петракова добилась, несмотря на критику, которая звучала в адрес ее игры. Эти дети совершили невероятное! Также большим успехом в уходящем году считаю выход первой сборной на Евро-2020.

— В чем секрет успеха сборной Украины (U-20)?

— Я трудился с Петраковым, и точно знаю, что он классный специалист, который все время работает с молодежью. Он создал уже не одну хорошую команду, а в этот раз сотворил просто великолепный коллектив. Считаю, что надо обязательно поздравить с победой на ЧМ-2019 и всех клубных тренеров — тех, кто воспитал и отправил в сборную этих ребят.

— Какое будущее у чемпионов мира 2019 года?

— Они со временем покажут себя. В сборной Украины (U-20) есть футболисты, которые станут звездами, я в этом уверен. Причем в звездную элиту способны ворваться не один-два игрока из золотого состава ЧМ-2019, а много больше. Специально не хочу называть фамилии — так будет лучше. Думаю, все понимают, о ком я говорю. Андрей Шевченко даже пригласил некоторых этих ребят в национальную команду. Главное, чтобы наши чемпионы мира не просиживали штаны на скамейке запасных в клубах. В "Днепре-1" эти ребята уже доказали, что они лучше иностранцев.

— Чем вам запомнилась игра сборной Украины в отборе на Евро-2020?

— Я, честно говоря, не ожидал, что национальная команда займет первое место в своей отборочной группе. Почему? До старта квалификации главным претендентом на первенство была звездная сборная Португалии. Однако по игре сборная Украины законно оказалась на первом месте и показала себя слаженным коллективом. Особенно меня впечатлила полузащита "сине-желтых". Также важным фактором успеха стало то, что Шевченко собрал вокруг себя грамотных помощников.

— Эта команда способна добиться успеха на Евро-2020?

— Если бы чемпионат Европы проходил сейчас, уверен, сборная Украины пробилась бы в четверку лучших. Что будет через четыре-пять месяцев, увидим. Есть риск того, что наши легионеры в напряженных и насыщенных событиями зарубежных чемпионатах могут получить травму или оказаться в запасе. Надеюсь, Исполком УАФ сделает все необходимое, чтобы национальная команда качественно подготовилась к Евро-2020. Важно выделить время для подготовки, а значит, перенести какие-то туры чемпионата Украины и так далее.

— В конце года традиционно определяются лучшие игроки. Кого вы можете выделить?

— Очень вырос в игровом плане Малиновский. Он, безусловно, номер один. Уверен, Руслан еще может прибавить. Считаю, что "Шахтер" много потерял, когда не разглядел в нем классного и перспективного футболиста. Также мне очень понравился Роман Яремчук, которого особо хочу выделить. Он растет на глазах. Сейчас, конечно, удивляет тот факт, что киевское "Динамо" в свое время также не разглядело в нем хорошего форварда. Кроме того, отмечу Зинченко. Лучшим в 2019 году можно было бы назвать его, если бы не травма, которая выбила Александра из колеи.

— Для кого из украинских футболистов, выступающих за рубежом, год сложился особенно удачно?

— Мне нравится игра Андрея Ярмоленко за "Вест Хэм". Андрей в АПЛ сумел подтвердить свой класс. Жаль, что он потерял столько времени и сил на восстановление после травмы, но в будущем, уверен, Ярмоленко еще покажет себя. В который раз назову имя Малиновского, который был лучшим в "Генке" и стал таковым в "Аталанте".

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В статье: Украина Йожеф Сабо Украина U-20
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Комментарии (8)
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aleksandrdre (Краматорск)
31.12.2019 в 18:05
Не хочется сглазить но второе место в группе должны занять в любом случае. Но второе место принесет проблему в плей-офф тогда судя по раскладу сразу попадем на Италию. так что надо стараться выигрывать группу и думаю нашим ребятам это тоже под силу. Тем более с Голландцами у нас первая игра и все может быть( например как 1988 при Валерии Васильевиче когда гол Раца стал победным)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.12.2019 в 18:43
Тю, а за что вы его заминусовали???
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0
0
Русланбай (Рівне)
31.12.2019 в 17:51
Програш Голандії , прграш Австрії , і нічія з тою командою яка до нас попаде в групу. Як наслідок не вихід в ПЛЕЙ ОФФ. Реалії нашого футболу. Гравці зі своїми дружинами-моделями будуть подумки на Мальдівах. Наша психологія - не більше.
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+1
-4
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Romerik (YNWA)
31.12.2019 в 18:01
Готов поставить хату на такой прогноз??? Или ты на словах смелый??? Реалии говорит бл*ть. Клоун..
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-2
Русланбай (Рівне)
31.12.2019 в 18:38
я не дуже азартна людина. Але готовий поспорити на 100 грн. Гарантую що віддам їх тобі . Але віддам тільки в тому випадку якщо ти теж зробиш свій прогноз , стосовно того скільки очок набере СБУ І цей прогноз збудеться звичайно. Ну і чекаю вибачень за клоуна.
0
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.12.2019 в 18:44
У тебя пунктик по поводу моделей? Жена страшная или не дают в принципе?
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0
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Русланбай (Рівне)
31.12.2019 в 18:46
Та ні просто заздрю
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.12.2019 в 17:37
От же ж холуїще прикормлений. В одиницю потрапили б....
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